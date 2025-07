En Santiago se comenta: la destacada familia Fuente

Carlito Fuente, Jr. es un orgullo para nuestro país. Ha puesto en alto esta tierra, en especial Santiago, donde vive y tiene su muy famosa fábrica de tabacos, donde se hacen los cigarros más famosos del mundo.

Recientemente recibió un gran reconocimiento de la tan afamada revista Robb Report Monaco & Côte d’Azur, esta edición de lujo premió por su excelencia a los cigarros Opusx 20th aniversario Belive, por encima de otros países que tienen excelentes habanos. Fue maravilloso ver la segunda y tercera generación en el hotel Paris Monte-Carlo, el más famoso y lujoso de Mónaco.

Allí estuvo Carlito y su hijo, Carlos Fuente, esta familia, promitente en el mundo del cigarro, originario de Cuba, establecidos en la República Dominicana donde crearon esta marca del primer puro nuestro con gran éxito internacional.

El Opusx, ha ganado varios galardones en Estados Unidos, pero este ha sido de gran emoción para toda la familia y los que integran esta moderna fábrica en Santiago, ya que es un premio mundial.

CARLITO

Conozco desde hace años a Carlito Fuente, para mí es un verdadero placer compartir con frecuencia con él y ver cuando estamos en un lugar como todos se acercan, extranjeros y dominicanos a tomarse fotos, ya que es el promotor y modelo de su propia marca de cigarros, siempre disponible a posar para las cámaras, con su atuendo muy original que distingue su personalidad, al igual que su icónico sombrero, su look, cabello negro y su sonrisa de artista, un hombre que a pesar de su gran fama es sencillo, con gran carisma.

La verdad que no sé cómo logra mi estimado amigo Carlito esa pose de modelo de su amada marca, tan perfecta.

El turismo de este país tiene un gran aliado, ya que ha puesto en alto nuestro nombre en el mundo y no hay un lugar del planeta, donde celebridades, presidentes y ex presidentes, que no elogien esta producción del Opusx. ¡Qué bien!

Gran acontecimiento musical

Cuando veía la promoción del artista Elvis Martínez de su presentación durante dos noches, dudaba que sería atractivo, y realmente fue un rotundo éxito, claro con conocidos intérpretes que llamaron la atención del público como Wason Brazobán, Raulín Rodríguez, La Perversa y otros, llenó la Gran Arena del Cibao, vestido como es su costumbre con chaquetas elaboradas. Este bachatero alegró el público y está muy orgulloso de ser el primer artista del país que llena dos veces consecutivas este centro cibaeño.

El Camarón, cumple 25 años en el arte y qué bueno que haya tenido un buen respaldo, recuerdo que en sus inicios lo entrevisté, se veía que tenía deseo de progresar y lo logró los días viernes 18 y sábado 19 de este mes en Santiago, esta producción dirigida por Alberto Zayas, con efecto visuales, en pantallas gigantes, un cuerpo de bailarines, linda escenografía, donde se apreció un mini documental, sobre sus inicios como limpiabotas, trabajo que dignifica al que se esfuerza para poder triunfar en la vida.

LIBRO DE LUIS, EL GALLO

Interesante obra que me envió Luis Acosta Moreta, Luis El Gallo, “La Casa del Presidente Joaquín Balaguer, Máximo Gómez 25, parte atrás” Este importante libro recoge las vivencias que vivió Luis a lado de Balaguer, está lleno de recuerdos, de emoción, buena lectura para conocer parte de la vida de un mandatario.

Luis es una persona maravillosa, humilde, buena gente, creativo, para las navidades llegaba a nuestro programa de televisión a ofrecer las mañanitas de Navidad, con bonita música de la época, que también llevaba a la cárcel de Rafey a los presos y otras instituciones, venía con sus músicos desde Santo Domingo.

Gracias por tan especial dedicatoria, sé que este importante aporte histórico, muchos lo van a leer, por lo atractivo de su lectura.