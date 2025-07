Aleks Syntek asegura Shakira le "coqueteó" frente a su esposa e hija y lo puso "muy incómodo"

El cantante mexicano Aleks Syntek está en medio de la polémica tras confesar que supuestamente Shakira le “coqueteó” frente a su esposa e hija.

Syntek relató que asistió a uno de los concierto de la colombiana en Ciudad de México como parte de su gira “Las mujeres ya no lloran world tour” y cuando estaban tras bambalinas ocurrió el momento incómodo.

“Cuando entré a su camerino me topo a Shakira. ¿Y qué creen? Me ve Shakira y me dice: ‘Qué guapo, ¿qué te hiciste, Alex? Te ves bien chavo’”, explicó Aleks en el canal de YouTube Azteca Noreste MTY.

Y continuó: “Le digo: ‘Mira, vengo con mi esposa, mi hija’. Ella es tu hija, le digo: ‘Sí, es Natalia, es actriz’. Y Shakira me responde: ‘No, no, no, no. Parece tu hermana, ¿eh? O sea, ella parece tu hermana. Es que te ves chavito. Aparte, ¿qué te hiciste? Estás muy guapo’”.

El intérprete de “Corazones invencibles” confesó que: “Entonces, de repente yo me puse muy incómodo porque estaba mi esposa al lado y Shakira estaba muy coqueta”.

Por estas declaraciones el músico ha recibido críticas en redes sociales, donde le recordaron las veces que ha emitido opiniones no muy positivas sobre Shakira y su música.

Sin embargo, el artista defendió que él y la intérprete de “TQG” se conocen desde jóvenes.

“La conozco desde niña, yo cuidaba a Shakira en Argentina, en los programas de MTV. Yo tenía 20 años y ella 17 o 18. Ella quería salir de antro y no tenía quien la acompañara. Sus papás me querían mucho, comíamos juntos. Yo me la llevaba de antro”, dijo.

El año pasado el artista se vio envuelto en otra polémica al criticar la música de Shakira. Según su opinión, la artista no debía cantar canciones de desahogo sobre su ex Gerard Piqué.

“Entiendo que esté muy enojada con su ex, pero ¿y sus hijos? Por respeto a los chavos, yo no me le iría a la yugular al papá de mis hijos”, dijo en esa ocasión en el podcast “Más Pedido”.