Ana Beatriz comparte video inédito de Rubby Pérez: "En cada minuto de mi vida siempre estás a mi lado"

La hija menor de Rubby Pérez, Ana Beatriz Pérez, compartió un emotivo mensaje y un video inédito junto a su padre grabado el pasado 21 de marzo, el día de la celebración de sus quince años.

Ana Beatriz decidió honrar este domingo al fallecido merenguero durante el Día del Padre en República Dominicana con una publicación a través de su cuenta de Instagram.

"El último baile", escribió la adolescente para titular el post donde aparece el artista aparece cantando y bailando "Y no voy a llorar" y confesando que desconocía el talento de su hija como cantante, con quien en esa misma fiesta estrenó a dúo el tema "Tu sangre en mi cuerpo", y que no descartaba que ella perteneciera a la orquesta que lo sustituiría en su retiro de los escenarios.

"Hoy es mi primer día de los padres sin ti. Han pasado más de tres meses desde la última vez que te vi, te escuché, me dijiste un 'te amo' y me abrazaste. Desde ese día, el mundo se siente distinto. Algo profundo cambió en mí, como si una parte esencial se me fue contigo. Y sin embargo, aunque ya no estés físicamente aquí, tu presencia sigue viva en cada rincón de mi corazón", añadió.

"En cada minuto de mi vida siempre estas a mi lado", continuó.

"A veces puedo escuchar tu risa, tus consejos sabios, ver tu mirada llena de orgullo, y esa forma única que tenías de hacerme sentir que todo iba a estar bien", afirmó.

Se recuerda que Ana Beatriz también es hija de la diseñadora de moda Michelle Reynoso, quien reveló que casualmente logró que el merenguero desarrollara una mejor relación con su hija antes de su muerte.

"Hoy quiero compartir con el mundo unos minutos de la complicidad nuestra. La felicidad de nuestros días inolvidables por siempre, pa", dijo.

"Cada recuerdo que hicimos juntos brilla bastante fuerte.

Son esas memorias las que hoy me sostienen, las que me dan fuerza y me recuerdan cuánto amor me diste y cuánto aprendí a amar gracias a ti", mencionó.

"Hoy valoro cada palabra, cada gesto, cada instante compartido contigo, y los guardo como un tesoro, y aunque ya no pueda verte, sentir tus abrazos o escuchar tu voz, tu amor sigue guiándome", concluyó.