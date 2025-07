Freddy Ginebra celebrando la vida: mi diálogo con el viento en las nubes

Vivo en un quinto piso. Mi apartamento es fresco y el viento, si me descuido, hace travesuras y se mete en cada rincón dejando sus huellas: una lámpara en el piso, unas pinturas descuadradas, los periódicos desparramados… en fin, lo que se le antoje en ese instante. He aprendido a escuchar al viento, a interpretarlo, a entender sus susurros, sus alardes, algunos días sus misterios. Los lunes generalmente viene triste, agotado, como si hubiera trabajado duramente azotando los grandes edificios de mi ciudad. Otros días se cuela discretamente y me envuelve y me habla en el lenguaje de las nubes; esos días son mis favoritos.

Me atreví a comentar a algunos amigos este fenómeno que estaba viviendo y me tildaron de loco. Decidí no hablar más y seguir disfrutando, principalmente de las tardes noches, que es cuando más hace presencia en mi vecindario. Nunca pensé que las nubes entre sí pudieran hablar. El viento me dice que hay nubes parlanchinas y otras silenciosas… me tomó unos años entender esa declaración. Hay nubes ancianas, cansadas, que insisten en convertirse en aguaceros para terminar su existencia; otras más nuevas y aventureras se dejan flotar y visitar diferentes lugares de la isla; otras más arriesgadas van más lejos y cuentan otras historias, son nubes mundanas sedientas de horizontes llenos de nieve y frío, no las entiendo. Otras que se niegan a morir son aquellas que llegan a las cimas de las montañas más altas y casi tocan el cielo azul.

Hay nubes que lo han visto todo y son las negras; otras, las muy nuevas, sueñan con convertirse en lluvia, máxima aspiración de una nube bronceada por el sol. Hay las nubes discretas con vocación de rocío que amanecen cuando la luna se acuesta y nace el sol; son más efímeras, que nacieron como las mariposas: nubes de un día. En fin, me cuenta el viento: “Si supieras cómo es la vida en ese cielo gran azul, morirías de tanta poesía”.

Hoy el viento regresó inusitadamente porque me sentía triste. Lo supe desde que, sentado en mi mecedora, una ligera brisa me acariciaba la espalda. En casa nadie se dio cuenta, fue una brisa discreta, sutil, como si entendiera mi estado de ánimo. Se coló en mi barba, luego subió a mi escaso pelo y hasta me acarició la nuca.

“Todo pasa”, me dijo entrando por la ventana de la sala para luego colarse por las habitaciones, el comedor y hasta la cocina. Conoce bien la casa. “Todo pasa y ese dolor que sientes en el pecho pasará pronto y en ese mismo lugar que ahora sientes tensión, sembrará una esperanza para que dentro de muy poco puedas superar tu melancolía”.

Mi apartamento ya está acostumbrado a mis diálogos con la brisa. Dicen mis hijos que me estoy poniendo viejo y hablando solo, no entienden. Eso le comenté a ese viento y esbozó una sonrisa llena de luces. “Ya entenderán”, sentí que me decía, “ojalá lleguen a tus sabios años y tus conocimientos”.

Ayer el viento me trajo un ruiseñor. Cantaba como pocos, era un pajarito coqueto y feliz. Se paseó entre las sillas de mi galería, se subió a la mesa, olfateó una rosa que casi se moría, picoteó un pedacito de pan que encontró en el suelo y luego de mirarme largo rato como si entendiera todo, con la primera brisa que sopló la tarde, se fue en su vuelo. Supe que definitivamente la tristeza ya no habitaría mi corazón y comencé a sonreír.