Hermano de Ricky Martin acusa al artista de ir a Puerto Rico y no visitar a su padre

El astro boricua Ricky Martin y sus hijos, los gemelos Matteo y Valentino, visitaron Puerto Rico el fin de semana pasado como invitados especiales a la residencia musical de Bad Bunny en el Coliseo José Miguel Agrelot.

Además de ver a Martin disfrutando del espectáculo "No me quiero ir de aquí", la serie de 30 conciertos que realiza el exponente urbano, las declaraciones del hermano del intérprete de "Livin' la vida loca", acusándolo de no reunirse con su padre mientras estuvo en la isla, también tomaron por sorpresa al público.

"Papi hoy te vio desde su sofá viendo tv mientras comía, y se le aguaron los ojos. Y sin casi poder hablar me dijo que estás en PR pero que no lo viniste a ver", escribió Eric en una publicación en Facebook.

"Si sigues en PR todavía ven y visita a papi con los nenes. Eso le hará un bien brutal. No tienes idea de lo mucho que sufre todo este alejamiento. Recuerda que el no está bien de salud y cada día su salud esta decayendo. Y todo esto lo tiene súper down", expresó.

En diciembre de 2023, el cantante publicó una fotografía junto a su padre, Enrique Martín Negroni, y prometió que lo iría a visitar porque lo extrañaba.

Ricky Martin también visitó a su padre en noviembre de 2020. De acuerdo con una entrevista que ofreció a Access Daily, el boricua viajó a ‘La Isla del Encanto’ para estar a su lado, pues desde hace meses no había podido ir a verlo debido a la pandemia del COVID-19.

Se desconoce cuándo fue la última vez que Ricky Martin vio a su padre.