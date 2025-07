Isaura Taveras no descarta volverse a casar y revela que congelará sus óvulos por segunda vez

Después de dos matrimonios, Isaura Taveras no descarta volverse a casar y convertirse en madre en un futuro gracias a la ciencia y los óvulos que mantiene congelados.

La comunicadora, de 41 años, reveló durante una entrevista en "Más allá de las redes" con Vladimir Jaquéz que sigue creyendo en el amor, a pesar de haber contraído nupcias en el año 2013 con el político Sergio Moya y en el 2018 con el empresario José Darío Rodríguez.

"Yo elegí la libertad de ser y de hacer y sobre todo la tranquilidad que no tiene precio, pero ¿si creo en el amo? Claro, yo creo en el amor. ¿En el matrimonio? Me volvería a casar todas las veces que sea necesario. Ojalá y Dios tenga para mí esa persona que no me conozca de una manera y después en el proceso quiera cambiarme por otra. El que no me quiera cambiar por otra y logre conquistar mi corazón, a esa boda irás", expresó Taveras.

Taveras admitió ser "maternal hasta con mis padres" y afirmó que recurrió a la vitrificación de ovocitos junto a una de sus exparejas, pero se someterá nuevamente al proceso de manera individual.

Para aceptar subir al altar por tercera vez, Taveras explicó que su tranquilidad y libertad no son negociables, aunque entiende que entiende que como esposa tiene que hacer ciertos sacrificios por la relación.

"Yo me sometí a un procedimiento y lo he compartido varias veces públicamente, donde guardé mis óvulos, de hecho, los vitrifiqué con mi expareja, esto es algo muy intimo, lo he hablado varias veces", comentó.

" Y lo voy hacer nuevamente porque los voy a preservar sola y pienso que si en algún momento determinado decido tenerlos o no tenerlos que no sea porque no se pudo, sino porque, yo soy de las que pienso que los hijos no se tienen cuando se quiere, sino cuando se puede, y mucha gente emite opiniones desenfadadas cuando habla de temas de maternidad y suele, de hecho, juzgar, señalar, en un país donde creo que es el único país donde te mandan a parir uno y luego te mandan a parir dos, si te descuidas te mandan a parir tres", mencionó.

En 2019, la conductora de "Juego de Damas" reveló que perdió un embarazo antes de cumplir los tres meses de gestación, por lo que llegó a pesar hasta 185 libras y tuvo que colocarse el balón gástrico.