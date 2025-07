Juez declara “no ha lugar” a solicitud de reconsideración de Pina para participar en demanda de Daddy Yankee

El juez Ismael Álvarez Burgos, del Tribunal de Carolina, declaró “no ha lugar” la moción de reconsideración que presentó el productor Rafael “Raphy” Pina Nieves y su compañía, World Music Latino (WML), para participar formalmente en la demanda de $250 millones que radicó el exponente urbano Daddy Yankee.

“El Tribunal luego de examinar las posiciones de las partes, declara no ha lugar, a la moción de reconsideración presentada por WML, Inc., y el Sr. Rafael Pina Nieves relacionada con la resolución emitida el 16 de junio”, indica la resolución interlocutoria que consta de una página y que tiene fecha de ayer, lunes.

El 16 de junio, Álvarez Burgos denegó la solicitud de intervención que presentó Pina Nieves y su compañía en la demanda que presentó el artista en contra de su exesposa y excuñada Mireddys y Ayeicha González Castellanos, respectivamente, por violación deberes fiduciarios, incumplimiento de contrato, daños y perjuicios.

Posteriormente, el 20 de junio, WML y Pina Nieves, a través de su representación legal, solicitaron una reconsideración. Sin embargo, días más tarde, el 16 de julio, el equipo legal de las corporaciones El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc., presentaron su oposición a la reconsideración, al igual que Daddy Yankee.

En resumen, Pina Nieves —quien no fue demandado por el artista urbano— alega que los señalamientos que hizo Daddy Yankee en su contra son “falsos” y fueron realizados con el propósito principal de manipular la cobertura mediática, influenciar la opinión pública o presionar a la otra parte fuera del contexto legal.

Según la voluminosa demanda de Daddy Yankee, radicada el 4 de marzo, la exesposa y excuñada del artista presuntamente confirieron a Pina un presunto “poder absoluto” sobre la transacción de la venta del catálogo musical.

Además, la defensa del artista sostiene que las demandadas presuntamente autorizaron a Pina a pagarse prácticamente “a sí mismos” $27 millones por supuestos gastos incurridos, sin que exista evidencia verificable, análisis contable, ni auditoría por los gastos supuestamente incurridos en la gira “Última vuelta”.

“También autorizaron a que el señor Pina/Mr. Soldout/WME, mientras se encontraba recluido en la penitenciaria federal, cobrara una comisión de 30% de lo generado en la gira de la “Última vuelta”, a pesar de que éste, por razones obvias, no participó de la gira ni tampoco consta ni se evidenció que lo hiciera personal de su oficina", dice.

Empero, los licenciados José A. Hernández Mayoral y Patricia Rivera MacMurray, representantes legales de Pina y WML, respectivamente, insistieron en que estas alegaciones son difamatorias y que sus representados solicitan “intervenir para que se les permita probar que exactamente eso que se está diciendo sobre ellos es falso”.

Sin embargo, los licenciados Juan J. Casillas Ayala, Víctor O. Acevedo Hernández y Cristina B. Fernández Niggemann, representantes legales de El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc, alegaron que Pina Nieves ampara su solicitud de intervención en unas limitadas y enumeradas alegaciones.

“Qué valor probatorio puede tener el testimonio del señor Pina, doble convicto federal quien aún cumple la probatoria de su última convicción y sabe que se expone a serias consecuencias de encontrarse que incurrió en conducta impropia mientras estuvo recluido o en probatoria, es altamente cuestionable. Independiente de ello, que a Pina se le mencione en algunas alegaciones de la demanda, como vimos, es poco relevante pues dichas alegaciones giran en torno a conducta, acciones y/u omisiones de las demandadas”, indicaron los abogados.

Insistieron en que la inclusión de Pina Nieves retrasaría excesivamente y complicaría indebidamente “los procedimientos especialmente en un caso donde las demandadas reiteradamente hacen planteamientos que lo que buscan es dilatar a toda costa el caso con moción de desestimación tras moción de desestimación”.

“La única intención del señor Pina con su intervención en el pleito es buscar la forma de limpiar su imagen a costa de entorpecer los procedimientos en el caso. Nótese que, si se le concede el derecho a intervenir, tendrá luz verde a inmiscuirse en los procesos, la prueba y los testigos. Esto cobra mayor relevancia y/o preocupación cuando es evidente que los intereses del señor Pina no están alineados y/o van a la par con los mejores intereses de las corporaciones, por lo que permitirle al señor Pina su intervención en el pleito sería contraproducente en la adjudicación de los derechos de las partes originales en el caso”, añadieron.

En tanto, el equipo legal del “Big Boss”, conformado por los licenciados Carlos E. Díaz Olivo, Anabelle Torres Colberg y Heileene Colberg Birriel, presentó una moción oponiéndose a la solicitud de intervención. Alegaron que WML y Pina Nieves no son partes indispensables y que la ausencia de estos no impide que no proceda adjudicar la controversia en este caso contra las demandadas.

Además, señalaron que la solicitud de intervención propuesta reclamaba daños a la reputación, pero que de manera reiterada se ha resuelto en los tribunales que la reputación en este tipo de caso no constituye el perjuicio legal necesario para justificar la pretendida intervención.

“Ni el señor Pina (Nieves) ni WML tienen reclamación alguna en su contra en este caso, ni enfrentan perjuicio alguno como resultado de las determinaciones de hecho que eventualmente emita este Honorable Tribunal—las cuales no podrán ser invocadas en su contra mediante el principio de impedimento colateral precisamente por su condición de no