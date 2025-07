Frank Perozo: "Yo tengo contacto con psiquiatras desde que tenía 7 años"

El actor Frank Perozo se sinceró sobre su vida personal y sus acostumbradas visitas al psiquiatra desde la infancia.

Durante una entrevista en el podcast de Jorge Chaljub, el cineasta reveló que se crió recibiendo terapia por el interés que su madre dedicaba al bienestar de sus hijos, práctica que lo hizo "amar el cerebro", además de haber luchado contra la depresión y la ansiedad.

"Yo tengo contacto con psiquiatras desde que tenía 7, 8, 9 años, no por nada, mi mamá es pintora es escultura... Prácticamente mi madre, cuando mis padres se divorciaron, quería hacernos siempre evaluaciones, siempre nos llevaba al psicólogo para ver cómo nosotros, a nivel conductual, si íbamos por un buen camino, si ella estaba haciendo un buen trabajo", confesó Perozo.

En ese sentido, Perozo admitió que asiste a terapia aun cuando no atraviesa ninguna situación, aunque desarrolló una depresión "reactiva" y un trastorno de ansiedad "propio de la fama".

SEPARACIÓN DE GABI DESANGLES

Luego de Gabi Desangles anunciar su separación de Frank Perozo en junio, once meses después de haber iniciado la relación, el director de cine afirmó que su exnovia "es una mujer maravillosa, una de las personas que creo que más me ha amado" y "e puso mi casa hermosísima, me ayudó a entender un hogar".

En julio de 2024, los actores fueron captados en Cap Cana previo a la celebración de Premios Heat, donde Desangles participó como presentadora de la alfombra.