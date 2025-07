Actriz Denise Richards acusa a su ex de abusar de ella: "Me estrangulaba con violencia frecuentemente"

La actriz estadounidense Denise Richards acusó a su ex Aaron Phypers de abusar físicamente de ella durante su matrimonio.

Según documentos obtenidos por People, la estrella de “The Real Housewives of Beverly Hills” solictió una orden de restricción temporal por violencia doméstica contra Phypers también compartió supuestos detalles y fotografías.

"Aaron me estrangulaba con violencia con frecuentemente, me apretaba la cabeza con ambas manos, me apretaba los brazos con fuerza, me daba bofetadas en la cara y la cabeza, me golpeaba la cabeza agresivamente contra el toallero del baño, amenazaba con matarme, me sujetaba con la rodilla en la espalda hasta el punto de tener que suplicarle que se quitara de encima para que no me matara, y pirateaba mi portátil y mi teléfono para descargar todos mis mensajes de texto", alegó Richards en los documentos judiciales.

Aseguró que "Aaron amenazaba con romperme la mandíbula y lloraba, me rogaba que me quedara y prometía buscar ayuda, pero nada de esto ocurrió".

La actriz sostuvo que ha tenido "miedo" de denunciar el presunto comportamiento de Phypers a la policía "porque ha amenazado repetidamente con suicidarse y matarme a mí si lo denuncio a la policía, entre otras amenazas de hacerme daño a mí y a él mismo si lo denuncian a alguien por su abuso".

Entre los detalles, citó de 4 al 14 de julio como la fecha de la presunta agresión más reciente, alegando que les pidió a Phypers y a su familia que se mudaran de las casas que había alquilado.

Según los documentos, la actriz detalló que el 4 de julio, su exesposo "se acercó a cinco centímetros de mi cara" y "le gritó insultos degradantes”.

Por su parte, Phypers negó las denuncias. En declaraciones a Us Weekly, Phypers dijo: “No es cierto. Inventado. Tengo las pruebas reales”.

Phypers pidió el divorcio a principios de este mes tras seis años de matrimonio, citando "diferencias irreconciliables".