Alejandra Guzmán reacciona a rumores de hospitalización: "Recaída su abuela"

La artista mexicana Alejandra Guzmán desmintió los rumores sobre una supuesta recaída en el consumo de bebidas alcohólicas.

Luego de que varios medios internacionales publicaran la noticia, la intérprete de "Hacer el amor con otro" apareció en sus redes sociales para anunciar su concierto del 18 de julio en Arena Monterrey.

"¿Qué tal amigos? Los espero en Monterrey. No hagan caso de notas estúpidas, recaída su abuela", dijo la cantante en un video.

El comunicador Ricardo Cásares afirmó que Guzmán habría recaído en el alcohol tras la muerte de Silvia Pinal.

"Habría sido hospitalizada tras una muy fuerte recaída en el alcoholismo. Supuestamente esto derivado de la depresión tras la muerte de su mamá, Silvia Pinal", dijo Ricardo Cásares en ‘Venga la Alegría’.

Guzmán habló sobre su alcoholismo en una entrevista con Pati Chapoy para Ventaneando.

"Desde chamaca como que yo era un poco... no me atrevía a hacer muchas cosas, o me tomaba un tequila y ya te cantaba con el mariachi, nunca me prohibieron el alcohol en mi casa, hasta que me di cuenta que era alcohólica y que no manejaba yo esa fiesta", confesó.