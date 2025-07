En Santiago se comenta: un encuentro con la India Canela

En uno de los supermercados de Santiago me encontré con Lidia María Hernández López, La India Canela, su nombre artístico. Ella es una importante acordeonista de género típico, es decir merenguera. Es una persona respetada, muy buena gente.

Ese día que nos vimos la verdad que no la estaba conociendo. Me saludó y me dijo quién era, me dio apuro, porque somos amigas desde hace mucho, pero aun viviendo en la misma ciudad teníamos tiempo que no nos veíamos y es que luce distinta, el pelo más claro, mantiene su mismo peso y siempre con su temperamento ingenuo.

Me gustó verla. No hablamos de próximas presentaciones, estábamos de compras.

Espero que pronto haga un buen espectáculo, tiene talento y experiencia para eso y está joven.

Serie 50

Estuve el pasado sábado en el restaurante Serie 50 by Jarabacoa, un precioso lugar, con una atractiva decoración, un ambiente familiar, fresco, una impresionante vista hacia las montañas.

Es muy especial para tomarse fotografías y luego subirlas a las redes, en especial a los niños, ya que hay en la entrada dos figuras de cerdos de color rosado, preciosas, que llaman mucho la atención, combinadas con el entorno, con aplicaciones del mismo color, flores bien colocadas y otros detalles maravillosos, dos terrazas amplias y ni hablar del servicio personalizado.

Desde que entramos nos atendió tremendo personaje que le llaman “Protocolo”, vestido de traje negro formal, súper simpático y es muy conocido, trabajó de chef por mucho tiempo en el Senado de la República y ni se diga del propietario de este singular restaurante, Miky Disla, conoce a todos y a él también, desde políticos, peloteros, expresidentes, como Hipólito Mejía que gusta de un buen cerdo al carbón, también han estado allí los peloteros David Ortiz y Carlos Gómez, artistas como Peña Suazo, Lápiz Consiente, diputados, senadores, comunicadores y periodistas famosos.

Allí podemos pedir cocteles, buenos jugos y unas cervezas bien friítas y de la comida ni hablar, excelente menú criollo, ceviche, arroz con habichuelas, todos con cerdo, muy variado, música ambiental y artistas en vivo, de diferentes géneros musicales.

Serie 50 está ubicado en la avenida La Confluencia, zona donde esta parte del ambiente de La Eterna Primavera. En la terraza abierta que posee podemos ver todo lo que pasa por ahí, hasta la guagua rumbera que es una novedad y forma parte del turismo. ¡Ah! Ahora que está todo tan caro, los precios en la comida son más accesibles.

Excelente artista

Conocí en este restaurante a una joven cantante, Miky le dijo que cantara para nosotros, interpretó tres temas del ayer con arreglo moderno, una voz, tierna, preciosa, bien entonada, es una buena opción para ir y estar una noche en buena compañía, porque sintoniza bien con el público, es simpática, viste bien, su pelo negro, muy largo, se nota tímida, o mejor dicho sobria, tiene futuro como artista, es Hema Duran, oriunda de Jarabacoa y allí vive. Bueno, en su paseo a esta ciudad, Serie 50 es uno de los lugares a visitar.

Bonita portada

“Reservas Patrimoniales Dominicanas”, excelente obra de la colección de libros del Banco de Reservas, me gustó que me la enviaran para mantenerme al tanto de importantes acontecimientos culturales, en esta reseña nos ponemos en sintonía con los patrimonios naturales, monumentos arqueológicos, antropológicos, folclóricos y artísticos que conforman la riqueza cultural de la República Dominicana.

Gracias al señor Samuel Pereyra, presidente ejecutivo de esta entidad bancaria, quien le da seguimiento a estos temas y lo da a conocer, agradezco además a Mijail Peralta Rodríguez, Gerente del Centro cultural Banreservas, por hacerme llegar tan valiosa obra.