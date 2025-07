Jencarlos Canela no ha podido volver a ver "Pasión prohibida" tras la muerte de Mónica Spears

El actor y cantante Jencarlos Canela confesó que tras el asesinato de Mónica Spears, no puede ni ver las imágenes de “Pasión prohibida”, telenovela que protagonizó junto a la actriz venezolana en 2013.

Canela reveló que la muerte de Mónica, en 2014, fue uno de los motivos que lo hicieron alejarse de la actuación, además de querer demostrar que sus canciones no solo se pegaban cuando estaban en telenovelas.

“Yo siempre tuve la dualidad de ser músico y actor. Para mí era importante cuando yo termino de grabar Pasión prohibida, primero, muere Mónica Spears y yo no creo que la gente sepa o se imagina lo difícil que eso fue para mí. Yo hasta el sol de hoy no puedo ver novela”, dijo el artista en entrevista con el influencer Marko en el podcast “La Nave”.

La actriz fue asesinada junto a su esposo Thomas Berry, meses después de terminar la telenovela de Telemundo. Ambos fueron acribillados frente a su hija por un grupo de ladrones de carretera cuando regresaban a Caracas, en 2014.

“Eso me afectó muchísimo y yo me acuerdo de haber dicho ‘yo no voy a hacer más novela por un tiempo”, dijo. El artista agregó que a eso se le sumó las críticas de la gente que decía que él pegaba las canciones por estar en la novela.

“Yo dije: ‘yo voy a demostrar que yo sí puedo pegar un tema sin estar en una novela y cuando pasa lo de Mónica ya yo estaba como con esa narrativa”.