En Santiago se comenta: el gran evento de “La historia de una diva”

La sala de La Restauración del Gran Teatro del Cibao, el sábado 28 de junio, diríamos que se convirtió en una pista de baile, con tan contagiosos ritmos musicales como Juana La Cubana, Tá Pillao, La Loba, entre otros.

"La Historia de una Diva” fue un gran acontecimiento musical, social y divertido, gustó muchísimo, tanto a las damas, como a los caballeros, los presentes estaban felices bailaban y cantaban, todo un espectáculo de entretenimiento, sabor y alegría, con el encuentro de la banda original, tocando sus instrumentos, excelente producción.

Un lleno total y qué emoción cuando salieron a escena sus compañeras artistas, después de 25 años sin actuar juntas, qué maravilla.

Con este espectáculo musical la diva Miriam Cruz se renueva, se ve joven, un look diferente y eso es bueno, no hay que tener pocos años para seguir triunfando y ella demostró que sí se puede, este evento seguirá presentándose en otros lugares del país, próximamente en Puerto Plata. La verdad que la gente de Santiago está saliendo a los lugares de diversión, respaldando la mayoría de actividades y eso está muy bien. Miriam Cruz debe sentirse súper orgullosa por la acogida que tuvo en esta ciudad.

EL BLACHY

El antepasado sábado, a pesar de la lluvia, hubo varias actividades en esta ciudad, hasta el artista El Blachy estuvo en el Centro español en un evento familiar, presentándose en la noche.

El hombre que nació en Santo Domingo y creció aquí, está muy de moda, su nombre de pila es Blas Darío Fragoso, todos lo llaman El Blachy. Increíble, está pegado en esta región canta merengue típico y bachata, hasta fue reconocido por los Premios Soberano, tiene un estilo muy auténtico.

Me cuenta que los asistentes al Centro Español gozaron un mundo con este cantante, su nombre artístico es muy pegajoso.

NUEVO ESPACIO

La nueva plaza de Santiago, Ágora, ha sido un gran éxito en asistencia, mucha gente, pero las tiendas están vacías, por ahora solo ven, espero que luego compren, porque es necesario, hay demasiados empleados y qué bueno que se mantenga, es grandísima y muy linda.

Los fines de semana ni hay parqueo y eso que es inmensa el área de estacionamiento, es un lugar bien chévere para dar su paseo, ir de compras, comer helados, en fin, un espacio más para el crecimiento y el entretenimiento de los lugareños y la región.

EL NUEVO BOOM

Lo que ha causado furor en esa plaza ha sido Starbucks, desde que abren hasta su cierre hay una cola inmensa, no he podido ir, hasta que la fiebre no pase.

Cuando voy hacia el canal 29, donde realizo mi programa, antes de las diez de la noche, veo desde afuera por los cristales y todavía está lleno de gente, este lugar es chulísimo para reuniones y encuentros, allí podemos degustar un rico café capuchino y su famoso expreso, así como el americano, bocadillos, pasteles y los tradicionales sándwich de la franquicia, el lugar es atractivo, refleja la artesanía local, está decorado con madera, mosaicos, paneles acústicos, murales santiaguenses del artista Lizander Jiménez, quien estudió en Bellas Artes y en Altos de Chavón.

Ya iré, para disfrutar de un buen aroma de café, como cuando viajo fuera del país, sobre todo en Nueva York y otros destinos.