El ascenso y caída de Sean “Diddy” Combs: 35 años de éxitos, polémicas y juicios

Durante más de dos décadas, Sean “Diddy” Combs fue uno de los empresarios más ágiles del hip-hop, convirtiendo su talento para crear éxitos en un amplio imperio comercial que incluía un sello discográfico, una marca de moda, una cadena de televisión, acuerdos con compañías de licores y un papel clave en un reality show.

Luego fue acusado de obligar, amenazar y manipular a dos ex novias a participar en maratones sexuales bajo el efecto de drogas , con la ayuda de una red de asociados.

Combs negó las acusaciones y fue a juicio en un caso federal de alto riesgo por delitos sexuales y extorsión. El juicio concluyó el miércoles con un veredicto que sus abogados calificaron de victoria: Combs fue condenado por delitos relacionados con la prostitución, pero absuelto de cargos más graves de extorsión y tráfico sexual.

Aquí hay una cronología de los principales acontecimientos en la historia de su vida:

1990-1999

1990: Combs, entonces estudiante de la Universidad Howard, se inicia en el negocio de la música con una pasantía en Uptown Records en Nueva York.

28 de diciembre de 1991: Nueve personas mueren en un partido de baloncesto de famosos, promocionado por Combs y el rapero Heavy D, cuando miles de aficionados intentan entrar en un gimnasio del City College de Nueva York. Un informe de la alcaldía atribuye parte de la culpa de la catástrofe a la mala planificación de Combs.

1992: Combs es uno de los productores ejecutivos del álbum debut de Mary J. Blige, "What's the 411?"

1993: Después de ser despedido de Uptown, Combs establece su propio sello, Bad Boy, que rápidamente cierra un lucrativo acuerdo con Arista Records.

1994: Bad Boy lanza el álbum "Ready to Die" de Notorious BIG. Dos meses después, Tupac Shakur sobrevive a un tiroteo en Nueva York y acusa a Combs y Biggie de tener conocimiento previo del ataque, lo cual niegan. Shakur murió posteriormente en un tiroteo en Las Vegas en 1996.

1996: Combs es condenado por daños criminales después de haber amenazado presuntamente a un fotógrafo con un arma.

1997: Biggie es asesinado en Los Ángeles. Combs, entonces conocido como Puff Daddy, lanza "I'll be Missing You" en honor a su estrella fallecida.

1998: Combs gana dos premios Grammy: uno al mejor álbum de rap por su debut "No Way Out" y otro a la mejor interpretación de rap de un dúo o grupo por "I'll Be Missing You" con Faith Evans. Ese mismo año, se funda la línea de moda Sean John de Combs.

16 de abril de 1999: Combs y sus guardaespaldas son acusados de atacar al ejecutivo musical de Interscope Records, Steve Stoute, en su oficina de Nueva York durante una disputa por un video musical. Combs es sentenciado a un curso de manejo de la ira.

27 de diciembre de 1999: Combs es arrestado por posesión de armas tras huir con su entonces novia, Jennifer López, de un tiroteo en el que resultaron heridas tres personas en un club nocturno de Nueva York. Algunos testigos declararon a la policía que Combs se encontraba entre los que dispararon en el club. Posteriormente, se le acusa de ofrecer a su chófer 50.000 dólares para que reclamara la propiedad de la pistola de 9 mm hallada en su coche.

2001-2008

17 de marzo de 2001: Combs es absuelto de todos los cargos relacionados con el tiroteo en el club nocturno. Uno de sus protegidos del rap, Jamal "Shyne" Barrow, es condenado por el tiroteo y cumple casi nueve años de prisión. Dos semanas después del juicio, Combs anuncia que quiere ser conocido como P. Diddy. (Barrow también cambió posteriormente su nombre a Moses Barrow y se convirtió en parlamentario en su Belice natal).

2002: Combs se convierte en el productor y estrella de “Making the Band”, un programa de televisión de búsqueda de talentos.

1 de febrero de 2004: Combs se presenta en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl junto con Janet Jackson, Justin Timberlake y otros. Una semana después, Combs, Nelly y Murphy Lee ganan un Grammy a la mejor interpretación de rap de un dúo o grupo por "Shake Ya Tailfeather".

Abril de 2004: Combs hace su debut como actor en Broadway en “A Raisin in the Sun”.

2005: Combs anuncia que cambiará su nombre artístico a Diddy, deshaciéndose de la P.

Marzo de 2008: Combs llega a un acuerdo en una demanda interpuesta por un hombre que afirma haberlo golpeado tras una fiesta posterior a los Óscar frente a un hotel de Hollywood el año anterior. En mayo, Combs recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

2015-2022

2015: Combs es arrestado tras un enfrentamiento en el campus de la UCLA, donde uno de sus hijos jugaba al fútbol americano. Posteriormente se retiran los cargos de agresión.

2016: Combs inaugura una escuela chárter en Harlem, la Capital Preparatory School . Ese mismo año, anuncia una donación de un millón de dólares a la Universidad Howard.

2017: Combs es nombrado el que más gana en la lista de Forbes de las 100 celebridades mejor pagadas, que afirma que ganó 130 millones de dólares en un solo año.

2018: Kim Porter , exnovia de Combs y madre de tres de sus hijos, muere de neumonía a los 47 años.

2022: Combs recibe un honor de por vida en los premios BET.

2023-2025

15 de septiembre de 2023: Combs lanza “The Love Album — Off the Grid”, su primer proyecto de estudio en solitario desde “Press Play” de 2006, que encabezó las listas.

16 de noviembre de 2023: La cantante de R&B Cassie demanda a Combs, alegando que, durante más de una década de su relación, la sometió a abusos, incluyendo palizas y violación. Un día después, la demanda se resuelve bajo términos no revelados. Combs, a través de su abogado, niega las acusaciones.

23 de noviembre de 2023: Dos mujeres más acusan a Combs de abuso sexual en demandas. Los abogados de Combs afirman que las acusaciones son falsas. Decenas de demandas adicionales se presentan por mujeres y hombres que acusan a Combs de violación, agresión sexual y otros ataques. Entre los demandantes se encuentra la cantante Dawn Richard , concursante de "Making the Band", quien alegó años de abuso psicológico y físico. Combs niega todas las acusaciones.

25 de marzo de 2024: Agentes federales registran las casas de Combs en Los Ángeles y Miami Beach, Florida.

17 de mayo de 2024: CNN transmite un video que muestra a Combs atacando y golpeando a Cassie en el pasillo de un hotel de Los Ángeles en 2016. Dos días después, Combs publica videos en las redes sociales disculpándose por la agresión.

16 de septiembre de 2024: Combs es arrestado en su hotel de Manhattan. Al día siguiente, se revela una acusación federal por tráfico sexual y crimen organizado, que lo acusa de usar su imperio empresarial para obligar a mujeres a participar en actos sexuales. Combs niega las acusaciones. Su abogado lo califica de procesamiento injusto contra una "persona imperfecta".

5 de mayo de 2025: Comienza la selección del jurado para el juicio de Combs.

12 de mayo de 2025: Se selecciona un jurado y comienzan los testimonios en el juicio de Combs.

30 de junio de 2025: Comienzan las deliberaciones del jurado en el juicio de Combs.

2 de julio de 2025: El jurado declara culpable a Combs de dos cargos relacionados con la prostitución, pero lo absuelve de cargos más graves de crimen organizado y tráfico sexual. El resultado reduce significativamente la posible pena de prisión del magnate del rap, que un juez determinará en los próximos meses. Sus abogados solicitan, sin éxito, su libertad bajo fianza mientras tanto. Combs se muestra visiblemente aliviado por el veredicto, y su abogado principal lo califica como "la victoria de todas las victorias".