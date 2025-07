Fausto Mata dice que sus ataques de pánico son "frecuentes y me he acostumbrado"

El actor Fausto Mata reveló nuevos detalles sobre sus problemas de salud mental durante el podcast "Vidas que inspiran", que produce y conduce el comunicador dominicano Max Acosta en Tampa, Florida.

Luego de que en el año 2021 hablara por primera vez abiertamente de la condición que sufre, el humorista afirmó que los episodios repentinos de miedo intenso en él son "frecuentes" y no ha sido fácil lidiar con ello, aunque se ha acostumbrado.

"Eso está en la cabeza de uno, pero la misma cabeza te dice: 'Eso es incurable, tú te puedes mejorar'. Por eso es que vienes las pastillitas, los ansiolíticos, para tú mantenerte relajado cuando te da un ataque de pánico. No tienes que estar en una situación, montado en un avión o un ascensor, no, aquí mismo me puede dar un ataque de pánico", explicó.

A pesar de que tiene varios años lidiando con el trastorno junto a profesionales de la medicina, Mata afirmó que "me ha dado dificultad".

"He tratado de manejarlo, me ha dado dificultad. La gente sabe a lo que yo me refiero o las personas que sufren de este tipo de ataque. A mí los ataques de pánico me dan frecuentes, hay gente que dura un año sin darle ataque de pánico, a mí me dan frecuentes y yo me he acostumbrado inclusive. Cuando yo veo que me va a dar mi ataque de pánico, me tomo mi medicamento, estoy tranquilito y sé que me va a pasar o respiro", comentó.

Se recuerda que en varias ocasiones "Boca de Piano" se ha sincerado sobre su salud mental, confesando que sufre de depresión y ansiedad.