En Santiago se comenta: Cabarete Jazz Festival 2025

El jazz, la música de los grandes músicos, fue presentada durante dos días en Cabarete, Puerto Plata, un grandioso evento internacional que reunió al maestro Arturo Sandoval, acompañado de su banda y el brillante Paquito D’Rivera, tremendo concierto que reunió más de mil quinientos amantes del jazz y que esperan en esta época para gozar bailar y apreciar estos ritmos que son pura felicidad.

Allí se interpretó música tradicional, blues, cubana, boleros, hubo una gran conexión con los asistentes, seguridad, buen ambiente y mucha distinción.

Un gran turismo nacional e internacional se dio cita esas noches, inolvidables, las playas son tan divertidas para estas ocasiones especiales.

BANCO POPULAR

Santiago, la ciudad Corazón, no solo está creciendo mucho, también se pone interesante. Me gustó la actividad que el Banco Popular realizó aquí en la nueva plaza Santiago Center, lanzando desde allí varias inauguraciones, tres nuevas oficinas, la ampliación y modernización de seis sucursales más, en un gran evento simultáneo, encabezado por el dinámico presidente ejecutivo de la entidad bancaria, Christopher Paniagua, conectándose con la sucursal de la plaza Paseo de Santo Domingo, en Jarabacoa por igual, así como el remozamiento de la oficina de Blue Mall, también en Boca Chica y Baní, todo fabuloso, me encantó esta experiencia.

En la actividad estuvieron presentes, ejecutivos, clientes y relacionados, muy bien. Vi en el corte de la cinta a mi compadre José Armando Bermúdez, al intelectual cultural José Mármol, al estimado y sociable amigo, Ricardo de La Rocha, entre otros, todo muy bien. Seguimos modernizando nuestra ciudad.

SAMUEL PEREYRA

Señores el Banco de Reservas supera los seiscientos mil millones de pesos, en el dos mil veinticinco, muy bien.

Felicito a ese gran administrador Samuel Pereyra, buen trabajo, persona sociable, accesible, preocupado por ayudar a los jóvenes deportistas en el patrocino de los clubes, al turismo, el arte y la cultura, buena ayuda para el gobierno, desde la entidad que dirige.

AMBIENTES

Santiago tiene varias cosas divertidas, incluyendo donde ir a rumbear. Siempre, cuando paso por la calle Mauricio Álvarez, al lado del restaurante La Taberna de Pepe, sobre todo en las noches, veo tantos jóvenes y vehículos de todas clases, hasta de alta gama y es que hay una discoteca, moderna, Cosmopolita, muy alegre, llamada “La Ciguapa”, se pone muy chic, en especial los viernes y sábados, tiene un buen DJ, un tremendo mezclador de músicas de todas las épocas, de reguetón y dembow.

Figúrense, la pista se pone buenísima, con luces vibrantes, los jueves a ritmo de merengues y salsas, y los domingos para los más adultos ponen clásicos de los años 90, ideal para quienes quieren revivir la época dorada, ya ven que esta ciudad lo tiene todo.