Moisés Salcé: “Despierta América” le abre un mundo en la televisión

Moisés Salcé es uno de esos jóvenes o nuevos rostros que destacan en la comunicación actual de República Dominicana, siendo conductor de “Vive el espectáculo”, “Versión original” y el segmento de farándula de “De Extremo a Extremo” en Grupo de Medios Telemicro, además de encabezar las coberturas de las alfombras rojas y premiaciones internacionales para la misma planta televisora.

Su carrera está basada en atreverse, trazarse metas, tomar riesgos y no aceptar un “no” como respuesta.

Fue en el año 2016, cuando Salcé contrató a un camarógrafo para entrevistar a Pablo Montero, quien tenía un concierto en Santo Domingo y esperó en el aeropuerto para obtener su reacción sobre la muerte de Juan Gabriel, alegando que sería para “Despierta América”, espacio al que se había propuesto entrar, aunque su productora Luz María Doria le había pedido prepararse y esperar un tiempo porque aún era estudiante universitario.

El comunicador narró durante una entrevista con periodistas de LISTÍN DIARIO que investigó la fecha en que llegaba Montero, coincidiendo con el día de la muerte de “El Divo de Juárez”, para entrevistarlo con la finalidad de enviarlo a la producción de Univision sin nadie tener conocimiento de su plan.

“Yo hablé como que yo era de Univision, yo sin tener nada todavía”, recordó Salcé sobre el día que esperó a Pablo Montero para la exclusiva que le abrió las puertas en la cadena estadounidense de habla hispana.

“Cuando contraté al camarógrafo, el camarógrafo me dice que me va a cobrar por hora, llegué al aeropuerto y el vuelo se atrasa y ese camarógrafo contándome las horas y yo: 'Tranquilo, que ese dinero aparece, yo lo que quiero es mi exclusiva'. El vuelo estaba pautado para que llegara a las nueve de la mañana, llegó tipo cuatro y pico o cinco de la tarde. Ya tú te imaginas, yo ahí en el aeropuerto, pasando trabajo, sin comer porque no quería moverme por si acaso llegaba el vuelo”, contó.

Salcé tuvo que esperar al cantante en el hotel hasta la noche, pero logró conseguir la entrevista, con la cual “Despierta América” le dio la bienvenida como su corresponsal en República Dominicana.

“Fue muy honesto, me dijo que estaría en el hotel Barceló. Allá me voy con mi camarógrafo y el hombre me dio la entrevista después de las ocho de la noche. Yo no sé cómo salió, le hice buenas preguntas, le escribo a Luz María, productora con quien yo no había tenido contacto desde que me dijo que no, un correo la misma noche para decirle que tenía a uno de los amigos de Juan Gabriel y fue el contenido principal abriendo el programa, porque imagínate nadie sabía quién iba a tener a Pablo Montero llegando a República Dominicana cuando muere Juan Gabriel”, señaló.

“Me dijo que tuve agallas y que no me conformé con el no que me dio”, afirmó.

Batalla legal

A inicios del año pasado, el empresario y locutor Luinny Corporán demandó al comentarista de farándula Moisés Salcé por 10 millones de pesos por supuesta violación de contrato, daños y perjuicios, alegando que Salcé abandonó su trabajo en “Fogaraté” sin terminar el tiempo límite de su contrato laboral y se unió a otra plataforma.

Salcé se negó a ofrecer detalles sobre la batalla legal, aunque aseguró que nunca renunció de dicha empresa y que tiene cómo probarlo en el caso que se encuentra en su fase final y en espera de la decisión del juez.

A pesar de la situación, Moisés Salcé prometió no emitir ningún comentario negativo sobre Luinny Corporán, a quien agradeció por la oportunidad de trabajo y destacó sus virtudes.

“Yo no abandoné, a mí me despidieron, pero es más bonito, es más factible tú vender el cuento de que el malo abandonó, no se despidió ni siquiera del público, porque ¿en qué cabeza cabe que si yo tengo intenciones de irme que yo voy a terminar el programa y no me voy a despedir?”, reveló.

“Eso fue una mentira que me hizo mucho daño, ha afectado mi imagen, mucha gente, trabajos, publicidad, que hay gente que entiende que yo abandoné, yo no abandoné”, recalcó.

En los medios

Además de su trabajo en “Despierta América”, Moisés Salcé lleva tres años como conductor de la alfombra de Premios Heat, que celebró su más reciente edición en Medellín, Colombia.

El 28 de agosto, Salcé también será el anfitrión de la antesala de los Premios Dominicanísimos 2025 en Boston, Massachusetts.También cabe mencionar sus coberturas de Premios Juventud, Premio Lo Nuestro, Premios Soberano y Latin Grammy.

Ha entrevistado en exclusiva a artistas de la talla de Bad Bunny, Natti Natasha, Ozuna, El Alfa, Anuel AA, entre otros.