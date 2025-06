Actriz Laura Flores confiesa su ex terminó con ella sin darle explicación y la bloqueó

La actriz mexicana Laura Flores confesó que desconoce la razón por la que el periodista Eduardo Salazar terminó su noviazgo con ella, solo sabe que luego de sufrir un ataque de hipoglucemia, su ex decidió acabar con la relación y la bloqueó.

En una entrevista en el programa “De primera mano”, la actriz de “Piel de otoño” reveló que luego de la ruptura cayó en una depresión.

“No, no me contestó mensajes ni nada, pero no pasa nada, puedo entender esas cosas. Una explicación como tal no la tengo, y eso es lo que me dolió. Lo sentí como una caída libre, y eso fue lo que me mandó a la depresión", dijo Flores.

Explicó: “Mucha gente me dice: '¿Por qué no sales de ahí?', '¿Por qué no lo superas?'”, continuó. "Soy la primera que me sorprendo. Pensé que podría encontrar un lugar bonito para mi corazón. Y tampoco es que sea la víctima: somos seres humanos y nos pasan cosas, no hay malvados. Lo que me descubrió mucho es que fui bloqueada. No tengo acceso, pero lo tengo que entender. Cada quien reacciona como quiere reaccionar. Para mí fue inesperado".

La intérprete, de 61 años, compartió detalles del problema de salud que sufrió previo a que a que el periodista diera por terminado su noviazgo.

"Tengo un tema de que me dan a veces ataques de hipoglucemia. Se me baja el azúcar. Aparentemente no lo sabía él, más que yo, entonces, de repente me dio uno", relató.

“Cuando te da hipoglucemia, te pones muy nervioso. Te pones muy ansioso y se te empiezan a dormir las manos y te sientes mal. Entonces, yo dije: ‘Necesito comer, necesito comer, necesito tomar algo, no me quiero desmayar, lo que sea necesito comer’. Entonces, creo que lo asusté por cómo lo dije y me dice: ‘Sí, pero no me grites’”.

Continuó: “Le dijo: ‘No, no quiero gritarte. No, no, perdón, ¿cómo crees que yo te voy a gritar? ¿No tengo por qué hacerlo?, perdón pero sí me sentí así, todo me daba vueltas’ y, desgraciadamente, después de este episodio, ya me sentí mejor, pero él simplemente dijo: ‘Ya me voy’ y se fue”.

La pareja terminó su relación a inicios de junio a menos de cuatro meses de empezar el noviazgo.

"Con profunda tristeza les comunico que, mi relación con el señor Eduardo Salazar, terminó", informó Laura e indicó que, pese a la ruputura, el cariño por su ex prevaleverá.

"Eduardo es un gran ser humano, un señor en toda la extensión de la palabra, merece mi respeto y le agradeceré siempre el haberme hecho feliz, aunque duró tan poco tiempo…", ahondó.