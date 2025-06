Isaura Taveras a Alofoke: "Si no logro justicia por mí, que lo logre Manolo me da igual satisfacción"

Isaura Taveras respondió a las declaraciones que Santiago Matías ofreció anoche a través de su canal de YouTube, donde afirmó que la querella que interpuso la comunicadora en su contra por difamación había sido "archivada".

La conductora de "Juego de Damas" compartió una llamada en vivo en ese mismo programa radial con su abogado, el doctor, José Valdez Fernández, quien explicó que los fiscales tuvieron "un manejo no adecuado" con relación a la solicitud de pruebas ante la Dirección de Policía Cibernética (Dicat) que señalaba que los videos que dieron origen al caso no fueron encontrados, pero el 6 de junio el Ministerio Público recibió "una rectificación" y "el proceso sigue vivo igual y con altas posibilidades, como debe de ser, de ser enviado a un juicio de fondo".

Asimismo, Taveras también se refirió a la supuesta "cacería de brujas" de la cual Matías aseguró ser víctima después de que Manolo Ozuna también recurriera a la vía legal para querellarse contra el CEO de Alofoke Media Group: "Para que usted entienda que en la boca cabe todo, pero no en lápiz y papel cuando le sella la justicia, yo estoy tranquila, confiada en la justicia de la República Dominicana pero más tranquila aún porque si no lo logro por la mía, que lo logre Manolo me da igual satisfacción".

Valdez Fernández, quien también representa Manolo Ozuna, informó que el youtuber envió una excusa médica para ausentarse de la citación que tenía este jueves con la Fiscalía por el proceso legal que inició el humorista en su contra, por lo que se reprogramó una nueva cita para el 10 de julio.

Se recuerda que Isaura Taveras demandó a Santiago Matías en octubre del año 2023 y el proceso continúa en los tribunales a pesar de que el empresario le pidió disculpas públicamente un mes después de haber iniciado el pleito legal.