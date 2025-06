Figuras dominicanas en pleitos, se enfrentan por casos de difamación

Los casos legales por alegada difamación en los medios siguen imparables. Esta vez, Manolo Ozuna interpuso una querella por difamación e injuria contra Santiago Matías (Alofoke). Se suma a querellas y/o demandas que envuelven a Isaura Taveras y Santiago Matías, Mariasela Álvarez contra Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal y otros colegas, así como Gabi Desangles versus Tamara Martínez y Luinny Corporán.

Los comunicadores Ingrid Jorge y Ángel Martínez también enfrentan querella por parte de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

La instancia de Raful, depositada el pasado 30 de mayo, se fundamenta en graves acusaciones de difamación, daños y perjuicios, así como en afirmaciones falsas que vinculan a la funcionaria con actividades ilícitas y conductas sexuales inapropiadas.

En la instancia presentada, por separado, se aduce que los señalamientos difundidos por Martínez y Jorge son injuriosos y carentes de fundamento, con el aparente objetivo de dañar la imagen pública y profesional de la ministra Raful.

Santiago Matías enfrenta situaciones judiciales con Isaura Taveras y Manolo Ozuna.

Esta semana, la Fiscalía del Distrito Nacional citó a Esmelin Santiago Matías García (Alofoke) para el 10 de julio, con el fin de que responda a una querella interpuesta en su contra por difamación e injuria por parte de Manolo Ozuna Carmona.

“Yo defiendo lo que yo entiendo porque obviamente yo fui el lacerado y mi familia, y lo que mis hermanos a mi me dijeron me llenó de vergüenza, y le dije a ellos: -no, no se preocupen, tranquilos, el nombre de mi madre y el nombre de mi padre no pueden quedar impugnes”, manifestó Ozuna sobre su querella.

El jueves, Alofoke fijó su postura frente a dos procesos judiciales en los que ha sido mencionado: el caso con Isaura Taveras y la reciente demanda interpuesta por Manolo Ozuna.

Matías reiteró su respeto absoluto por el debido proceso judicial y su rechazo a convertir los temas legales en espectáculos mediáticos.

“Estoy abierto a una conciliación si el señor Ozuna así lo desea. De lo contrario, ejerceré mi defensa conforme a lo que establece la ley”, aseguró el comunicador.

Isaura Taveras y Manolo Ozuna

Isaura Taveras versus Alofoke

Esta no es la primera vez que Santiago Matías es acusado de difamación e injuria. Isaura Taveras también lo demandó en octubre del año 2023 y el proceso continúa en los tribunales a pesar de que el empresario e influencer le pidió disculpas públicamente a la comunicadora un mes después de haber iniciado el pleito legal.

“Él (Santiago Matías) me acusó de actos de corrupción y los videos están ahí, pero además se refirió a mi persona con calificativos injuriosos, de manera despectiva con palabras soeces e irrepetibles que ´ponen en tela de juicio mi dignidad, mi moral y mi buen nombre”, explicó Taveras.

Gabi Desangles durante el encuentro con la prensa en el marco de la celebración de Premios Heat 2025, en Medellín Colombia.Instagram

En abril de 2024, Gabi Desangles envió un acto de advertencia e intimación a Luinny Corporán y Tamara Martínez por “declaraciones y expresiones difamatorias” emitidas sobre ella en el programa de radio “Fogaraté”. Sin embargo, al menos tres meses después las comunicadoras se presentaron en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para una vista conciliatoria con intención de llegar a un acuerdo entre ambas por una demanda interpuesta por Desangles contra Martínez.

Por su lado, en mayo, Desangles afirmó que espera audiencia por su caso: “Si hay un gusto que yo me quiero dar es ver a esa persona delante de un juez siendo responsable por la mentira que dijo sobre mí”.

Mariasela Álvarez está decidida a llevar a varios colegas al banquillo de los acusados.Foto: Yerlendy Abad / LD

En el podcast de LISTÍN DIARIO, “El Cuartico”, Mariasela Álvarez habló, entre otros temas, de la querella penal por difamación e injuria en medios digitales que interpuso junto a los periodistas Marino Zapete, Edith Febles y Altagracia Salazar contra los comunicadores contra Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casal García y Aquiles Jiménez Fernández, a quienes acusan de hacer señalamientos públicos reiterados sin sustento, afectando su honor y dignidad por vincularlos a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Álvarez explicó durante la entrevista que pide que el proceso se desarrolle como contempla la ley hasta lograr unas disculpas sinceras y públicas de los acusados.

Amelia Alcántara en uno de los programas que ha sido parte.

En 2020, Amelia Alcántara y Tommy Castillo (La Berny) tuvieron que pedirle disculpas a Dalisa Alegría como parte de un acuerdo de conciliación tras la actriz demandar a los comunicadores, quienes en ese entonces pertenecían al elenco de “Sin Filtro radio Show”, por difamación e injuria. La jueza ordenó que Alcántara y Castillo asistieran a terapias conductuales durante seis meses.

CASOS HISTÓRICOS

En el año 2006, David Demey y Enrique Crespo, del programa “Los Dueños del Circo” fueron enfrentados por el periodista Fausto Polanco y la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) luego de que éstos dijeran que se vendían las estatuillas de Premios Casandra (hoy Premios Soberano).

En otro caso, la exreina de belleza Esther Tejeda también protagonizó una larga batalla legal con “Los Dueños del Circo. En el 2013, el tribunal anuló la condena y declaró la extinción de la acción penal en contra de Alí David Demey y Tamara Martínez tras estos someter un recurso de apelación en contra de la sentencia, que el 18 de diciembre del 2012, impuso a ambos la condena de una multa de RD$25 y una indemnización solidaria de RD$1 millón, como justa reparación de los daños y perjuicios causados.

A lo largo de su trayectoria en televisión, los productores del programa de farándula también fueron demandados en 2005 por Nikauly de la Mota, quien pedía una indemnización de 100 millones de pesos en un caso que fue desestimado por la justicia.

Marco legal. En República Dominicana, la difamación e injuria se encuentran reguladas por la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y, en casos de medios electrónicos, por la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

La difamación, según se define en el Código Penal, consiste en la alegación o imputación de un hecho, que ataca el honor o la consideración de la persona o del cuerpo al cual se imputa. Mientras, la injuria, se califica como cualquiera expresión afrentosa, invectiva o término de desprecio, que no encierre la imputación de un hecho preciso.