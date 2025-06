Santiago Matías, tras la querella de Manolo Ozuna, se siente víctima de una "cacería de brujas"

El productor y empresario Santiago Matías (Alofoke) fijó su postura frente a dos procesos judiciales en los que ha sido mencionado: el caso con Isaura Taveras y la reciente demanda interpuesta por el humorista y actor Manolo Ozuna por alegada difamación e injuria.

Matías reiteró su respeto absoluto por el debido proceso judicial y su rechazo a convertir los temas legales en espectáculos mediáticos.

“Los asuntos judiciales se ventilan en los tribunales, no en los medios de comunicación”, expresó.

Matías inició sus declaraciones en su canal de Youtube refiriéndose al proceso legal que enfrenta con la comunicadora Isaura Taveras.

El productor explicó que, aunque en su momento ofreció disculpas públicas de forma voluntaria en contra del consejo de sus abogados, la querella fue mantenida por Taveras.

“El Ministerio Público archivó el caso a mi favor, decisión que luego fue confirmada por el tribunal, a pesar de la oposición de la señora Taveras”, afirmó Matías.

Añadió que actualmente la parte querellante ha apelado dicha decisión y se está a la espera de un fallo definitivo.

Matías sostuvo que, a pesar de haber sido favorecido en dos instancias judiciales, nunca utilizó el tema para generar contenido ni declaraciones públicas, como muestra de su respeto por el sistema judicial.

CASO DE MANOLO OZUNA

Sobre la reciente demanda interpuesta por Manolo Ozuna, Matías informó que fue notificado hace una semana y que, aunque no pudo asistir a la primera audiencia por razones personales, acudirá a la próxima vista junto a su equipo legal el próximo 10 de julio.

La Fiscalía del Distrito Nacional citó al empresario y productor para comparecer el próximo 10 de julio en respuesta a una querella por difamación e injuria interpuesta por Manolo Ozuna.

“Estoy abierto a una conciliación si el señor Ozuna así lo desea. De lo contrario, ejerceré mi defensa conforme a lo que establece la ley”, aseguró el comunicador.

Matías lamentó que, tras la primera audiencia, se haya filtrado la querella a los medios y se iniciara una campaña pública en su contra.

“Convertir un proceso legal en un circo mediático no contribuye ni a la justicia ni al país. Este no es un tema para likes ni visitas”, apuntó.

En octubre del año 2023, Ozuna renunció del programa "Finanzas con Humor", que conducía con Juan Carlos Guilbe en la plataforma de Alofoke, en solidaridad con su entonces compañera Isaura Taveras, quien también se querelló contra Santiago Matías, presuntamente por difamación e injuria.

“Durante años he mantenido silencio ante provocaciones públicas y comentarios ofensivos, incluso cuando se me ha llamado 'Satanás' o se ha cuestionado mi integridad como empresario. Hoy decido hablar no para atacar, sino para dejar clara mi postura ante quienes confían en mi trabajo y en la plataforma Alofoke”, expresó Matías.

Sobre su querella, Ozuna dijo esta semana que "esto es personal, esto no es por viú" y que se trata de "una respuesta civilizada", aunque no detalló los motivos concretos.

"Yo defiendo lo que yo entiendo porque obviamente yo fui el lacerado y mi familia, y lo que mis hermanos a mi me dijeron me llenó de vergüenza, y le dije a ellos: -no, no se preocupen, tranquilos, el nombre de mi madre y el nombre de mi padre no pueden quedar impugnes", manifestó Ozuna.