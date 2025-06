¡Todo por la belleza! Casi 20 artistas dominicanos pasan por cirugías estéticas, implantes y bariátricas

El mundo de la belleza desde hace mucho tiempo dejó de ser un tema casi exclusivo de mujeres. Los hombres también están dispuestos a los sacrificios y peligros que envuelve. En República Dominicana esta modalidad toca a casi 20 figuras conocidas en diferentes ámbitos del mundo artístico y de la comunicación.

En los últimos años, Domingo Bautista, Juan Carlos Pichardo, Luis José Germán, Fernando Villalona, El Chaval de la Bachata, Pochy Familia, Daniel Sarcos, Rafely Rosario, Oscar Casrraquillo, Chiqui Haddad, Álex Bueno, El Alfa, Marcos Yaroide, Daniel Sarcos, José Guillermo Cortines, Frank Perozo, Ceky Viciny, entre otros, se pusieron en manos expertas para enfrentar temas de belleza, aunque en algunos casos estrechamente ligados a factores de salud.

Antes de la pandemia, Fernando Villalona "El Mayimbe" llegó a pesar 270 libras. Incluso, fue criticado en las redes por su obesidad y muchos de sus fanáticos estaban preocupados por su salud.

Con "El Mayimbe" no valieron dietas ni ejercicios hasta que finalmente en diciembre de 2020 optó por una bariátrica.

"En esta pandemia mi peso aumentó más de lo normal y por ende mis doctores y yo hemos decidido someterme a una cirugía bariátrica por mi salud que será realizada este martes 15 de diciembre (2020)", anunció el merenguero previo a la intervención.

Domingo Bautista causó revuelo cuando comenzó a rebajar hace tres años. Foto: Instagram

En enero de 2022, el comunicador Domingo Bautista causó revuelo cuando de golpe y porrazo perdió 30 libras y se hizo tendencia por su delgadez.

“No es nada preocupante de salud, es a propósito, estoy llevando una estricta dieta”, dijo el presentador de televisión en ese entonces a Listín Diario.

Bautista comentó que luego de ingresar al programa “Super meridiano”, a través de Super canal 33, se sometió a un régimen alimenticio que lo alejó de los locrios con salami, el mondongo y el cocido de patica de puercos.

Luis José Germán adquirió un nuevo estilo cuando comenzó a bajar de peso.Foto: Instagram

Luis Jose Germán en un tiempo era conocido como “El Gordo Germán”, debido a su sobrepeso. Un día decidió bajar de libras para tener una mejor condición de salud y lo logró.

El actor y comediante, que se sometió a una cirugía de manga gástrica, confesó en una entrevista que empezó a subir de peso a los 19 años cuando entró en los medios de comunicación y empezó a comer muy tarde.

“Gané años, salud, eso es primordial; no me operé por un capricho, lo hice porque quería prolongar mi vida en ese momento; gané la oportunidad de demostrarme a mí mismo de que podía seguir siendo gracioso más allá de lo físico”, dijo en una entrevista con Listín Diario.

El comunicador y stand comedy Juan Carlos Pichardo compartió con su público que se había sometido a una cirugía estética para concluir el proceso de la operación bariátrica.

Juan Carlos Pichardo, quien se sometió en 2017 a un baypass o una manga gástrica, también tiene una batalla ganada en ese sentido. Al final el público recibió su transformación de forma positiva.

En 2017 Juan Carlos llegó a pesar 360 libras. “Antes me quitaba la ansiedad con comida, y uno va engordando sin darse cuenta y lo vas resolviendo comprando ropa más ancha”. Fue entonces cuando decidió practicarse la bariátrica.

“La intervención fue por cuidar mi salud, aunque no estaba enfermo, sí llegó el momento que me sentía cansado; a veces la respiración agitada se me escuchaba a través del micrófono en los shows y empezó a preocuparme”, explicó.

Se convenció de que no quería llegar a los 30 años con esa gordura. Durante el proceso bajó a 168 libras hasta estos meses que subió a las 192, que está dentro de los parámetros.

Rafely Rosario tiene un renovado éxito en el merengue y en su apariencia física.

Cuando el merenguero Rafely Rosario llegó a sus 30 años tenía un peso de 250 libras, mucho peso para su estatura y su edad.

Luego de haber pasado por una crisis depresiva y gracias al apoyo de su pareja y su padre, Rafely se sometió a una cirugía bariátrica, y con un régimen dietético y una rutina diaria de ejercicio el merenguero ha logrado mantenerse en forma.

“Me comía hasta seis pedazos de pizzas y una hamburguesa, a la vez. También tomaba mucho alcohol y esto fue una bomba de tiempo”, contó.

"Mi papá y mis tíos Luis y Tony lucen muy bien, con un peso envidiable y yo me veía en el frente de la agrupación como fuera de lugar”, dijo Rafely cuando habló del tema para este diario en 2018.

El actor Oscar Carrasquillo comparte su historia de obesidad y la nueva vida que lleva después de eso.

El actor Oscar Carrasquillo ha sido otro que ha dado cátedra de asumir con responsabilidad la pérdida de peso.

Con 36 años pesó 350 libras, asegura, y 200 de éstas estaban alojadas en el abdomen. Pero la hipertensión arterial, los dolores en las rodillas y tobillos, dificultad para dormir, el poco rendimiento en el trabajo físico y la baja potencia sexual le llevaron directamente al consultorio y sin pensarlo dos veces tomó la decisión de practicarse una bariátrica.

Chiqui Haddad, productor dominicano de espectáculos, con más de 40 años de carrera, desde que comenzó a montar coreografías, en los 80.

El productor artístico Chiqui Haddad, el exsenador de Monte Plata, Charlie Mariotti, y el comunicador y cantante Jesús Gil (Masa) también en diferentes momentos de sus vidas dieron un giro a sus imágenes.

En su vida personal, Chiqui Haddad ha pasado por dos operaciones bariátricas, la que ha asumido con valentía. La última, hace unos años, con una mayor responsabilidad, ya que fue sometido a un ayuno intermitente, que le mantiene en un peso estable.

Jesús Gil (Masa) tiene puntos positivos que ganó luego de recortarse el estómago.

En el caso de Jesús Gil (Masa) en 2011 se sometió a una cirugía de manga gástrica con el doctor Edgar Leinó.

"Me recorté el estómago y ni un dolor en una uña (después de eso)", llegó a decir Masa sobre el proceso.

"... Una nueva vida, una nueva experiencia, con la estética, con la salud, puedo darle más a mi familia, mis hijos pueden disfrutar mucho más de mí,

y en lo profesional, en tarima, en eventos, en mis programas, puedo dar lo mejor de mí", afirmó Masa años después.

Daniel Sarcos rebajó de manera sorpresiva.

Daniel Sarcos. Aunque no es dominicano, se le tiene como tal (hasta cédula dominicana tiene). Este venezolano es otro de los hombres de la televisión que llamaron la atención por rebajar de manera sorpresiva.

La salud fue uno de los principales factores que llevaron al conductor de televisión a bajar más de 40 libras, pero la salud preventiva y lo hizo colocándose el balón gástrico ingerido.

Con atuendo que utilizó hace 25 años cuando empezó su carrera profesional en Venevisión, Daniel compartió en noviembre de 2022 lo feliz que estaba con los resultados.

Según explicó Sarcos, "empezaron a encenderse alarmas en mi salud. Empecé a roncar con mucha frecuencia, se alteraron todos los valores en mis exámenes de sangre, el sobrepeso era más que evidente".

Estas situaciones llevaron a Daniel a tomar la decisión de colocarse un balón gástrico: "No sólo por mi apariencia, primordialmente lo hice por salud", debido a que es padre de tres hijos, abuelo de una y quiere seguir compartiendo de la manera más saludable posible.

Daniel se sometió al balón gástrico ingerible que es mínimamente invasiva con el doctor Pablo García en República Dominicana.

Daniel creó nuevos hábitos que le ayudaron a permanecer en su proceso de pérdida de peso y prometió mantener buen ritmo alimenticio y deportivo hasta lograr su peso objetivo final.

Pochy Familia durante su presentación en el lanzamiento de la Fundación Renew, en el hotel Paradisus Palma Real en Punta Cana.

En el caso de Pochy Familia, líder de Coco Band, quien se practicó una cirugía bariátrica en 2018, confesó que luego de la operación bajó cerca de 100 libras, se le fue la diabetes, su presión arterial se controló y el cansancio que sentía por cualquier esfuerzo desapareció.

“Yo tenía miedo de operarme, pero cuando fui a Boston a Chequearme, mi médico me recomendó que me practicara una bariátrica si quería vivir más tiempo. Eso me asustó, porque él fue muy claro conmigo y los resultados los vivo cada día, porque soy otra persona”, expresó Familia.

El Chaval de la Bachata durante una de sus dos presentaciones en Honduras.

El bachatero El Chaval de la Bachata también se sometió a un procedimiento. Sin embargo, no lo hizo por tener una mejor apariencia física, aunque esto le ayudó, sino por temor a desarrollar diabetes y otras enfermedades producto de la obesidad.

El propio artista confesó que estuvo haciendo dieta por muchos años, pero su estilo de vida lo obligaban a romperla, hasta que se dedicó por la bariátrica.

Alex Bueno anunció a principios del presente mes de junio que llegó la hora de rejuvenecerse.Instagram

IMPLANTE CAPILAR

Después de la bariátrica, en los últimos tiempos está de moda el trasplante o implante capilar para combatir la alopecia y evitar lucir entradas, calvicie incipiente o clareo de pelo.

El más reciente en optar por esta cirugía es el artista Álex Bueno, quien expresó a principios del presente mes de junio que llegó la hora de “rejuvenecer”.

“¡Llegó la hora de rejuvenecer! Aquí estoy en Florida, con los profesionales de @capilarmax.dr poniéndome mi pelo, para seguir joven para todos ustedes (con 61). Ay, Dio' míooo...”, compartió el cantante en sus redes sociales junto a una fotografía de él posando antes del procedimiento.

Marcos Yaroide no dudó en realizarse sus toques.

También recientemente, el pastor Marcos Yaroide se realizó la cirugía estética y lo compartió con humor en sus redes sociales.

“Se me estaban cayendo estos moños y ya voy para los 50, arribando a los 50, y no me iba a dejar caer. Así que, esperar el proceso… luego, fuera de serie”, confesó en mayo 2025 el pastor y cantante Marcos Yaroide al referirse a su implante de cabello.

En un video publicado en sus redes sociales, el intérprete de “Todo se lo debo a Él” comentó que se siente bien tras el procedimiento y que no ha tenido complicaciones mayores.

El Alfa durante la rueda de prensa del anuncio de su gira de despedidaCortesía

El artista urbano El Alfa siempre ha recibido criticas y comentarios negativos en redes sociales por su alopecia, algo a lo que le puso fin el año pasado cuando viajó a Turquía a someterse al procedimiento de implante capilar.

Según reportó People en Español, el procedimiento del urbano dominicano tardó dos días y el proceso se completó en jornadas de más de siete horas por sesión.

José Guillermo Cortines y Frank Perozo. Ambos se sometieron, por separado, a implante capilar.

En diciembre del 2024, Frank Perozo y José Guillermo Cortines revelaron, por separado, que se realizaron un implante capilar para recuperar su imagen de años atrás, luciendo una abundante y lacia caballera.

"Gracias Doctora @dramcm por devolverme mi pelo, me voy a sentir Sanson. Excelentes atenciones. Lleno de gratitud por la experiencia y las atenciones. Recomendado. Viene melena", escribió Perozo en una publicación.

José Guillermo Cortines, por su lado, confesó que se ha sometido al procedimiento en dos ocasiones.

Ceky Viciny quiso darle una nueva forma a su apariencia.

El urbano Ceky Viciny también cambió su aspecto hace unos meses con esta cirugía.

“Esta es la mejor forma de cambiarte la vida y tu aspecto, Si tuviste pérdida de cabello, muy temprano y quieres recuperarlo pues esta es la mejor solución un trasplante capilar, pero no con cualquiera NO!!!”, compartió el exponente urbano.