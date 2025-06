Anna Wintour busca un líder para Vogue, pero no renuncia como directora editorial

Anna Wintour busca un jefe de contenido editorial para manejar más de las operaciones diarias en Vogue, aunque retendrá suficiente poder en la revista que construyó su reputación en la moda, dijo el jueves una persona familiarizada con la decisión.

Wintour mantendrá sus roles como directora de contenido de Condé Nast y directora editorial global de Vogue, dijo la persona que no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el cambio. Wintour dio la noticia al personal de Vogue en una reunión más temprano el jueves.

La noticia sacudió al mundo de la moda y a los seguidores de Wintour en las redes sociales en medio de titulares emocionantes que decían que Wintour estaba "renunciando" a Vogue. El nuevo líder reportará directamente a Wintour en su capacidad como directora editorial global, dijo la persona.

Como directora de contenido, Wintour continuará supervisando todas las marcas de Condé Nast a nivel global, incluyendo American Vogue, Wired, Vanity Fair, GQ, AD, Condé Nast Traveler, Glamour, Bon Appétit, Tatler, World of Interiors, Allure y más, con la excepción de The New Yorker.

Wintour también supervisa la gala anual del Met, la noche más importante de la moda y un importante evento de recaudación de fondos para el ala de moda del Museo Metropolitano de Arte.

Hace cuatro años, la empresa cambió su estructura editorial, reuniendo por primera vez a los equipos editoriales de todo el mundo. Cada mercado donde opera Condé Nast tiene un jefe de contenido editorial liderado por un director editorial global. El nuevo rol en la edición estadounidense de Vogue es parte de esa reorganización. La nueva estructura ya se ha implementado en otros títulos de Vogue alrededor del mundo.

La empresa no buscará un editor en jefe para reemplazar a Wintour en Vogue, cambiando ese título con el nuevo jefe de contenido editorial. La idea es darle a Wintour más tiempo para atender otros títulos en su cartera.

Wintour transformó Vogue durante sus décadas en la revista. Fue nombrada directora creativa en 1983, sirvió como editora en jefe de British Vogue de 1985 a 1987 y luego se reincorporó al título estadounidense como editora en jefe.

Modernizó la revista al presentar celebridades en sus portadas y mezclar alta costura con un estilo callejero más asequible. Apoyó a diseñadores emergentes, incluidos Marc Jacobs, Alexander McQueen y John Galliano, y amplió el alcance de la marca al agregar nuevos títulos en todo el mundo.