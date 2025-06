En Santiago se comenta: un bello y motivador recibimiento a Sophy

La Sophy de Puerto Rico, Sophy Hernández, estuvo en Santiago de Los Caballeros, como en el pasado, disfrutando de la belleza de la ciudad y de las atenciones de sus admiradores.

Visitó el ayuntamiento, donde la esperaban las autoridades, incluyendo el alcalde de la ciudad, Ulises Rodríguez, para reverenciarla con un homenaje muy emotivo como Visitante Distinguida, sabiendo que la artista disfrutó mucho en el pasado de las presentaciones que realizaba aquí y las veces que vino.

La artista cantó y bailó en su recibimiento, fue muy alegre para los que estuvieron en el Palacio Municipal, vestía de azul millemiun, un color precioso que entonaba con su piel y personalidad, mantiene su mismo corte, su rostro un poco austero, aunque sonría por la felicidad del trato afable que le ofrecían y luce bien con sus años, ya setenta y cuatro.

Volver a verla, luego de tanto tiempo, para muchas mujeres de aquella época, fue placentero, ya que recuerdan con nostalgia esas preciosas canciones. Lo interesante es que Santiago la recibió con alegría, sobre todo la generación de los 80 y 90.

La Sophy en el teatro

La Sophy se presentó en el Gran Teatro del Cibao, en un gran concierto con el acompañamiento musical de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, arreglo y dirección de Amaury Sánchez, interpretó sus más bellas e icónicas melodías, que fueron aplaudidas y ovacionadas por un público que la ha seguido desde siempre, aunque no se llenó el lugar, no le fue tan mal, tomando en cuenta que ahora hay otra generación.

Leí los comentarios del buen amigo, el periodista Servio Cepeda, donde dice que "ella no logró ocultar los evidentes olvidos de letras, vacíos interpretativos y desconexiones con la orquesta, lo que restó fluidez y fuerza a varias piezas emblemáticas de su repertorio".

Qué pena, porque ella es una de las mejores intérpretes de la isla del encanto, además no todo ser humano tiene el privilegio de mantener la mente nítida a sus años, aunque luce joven aún. De igual forma los asistentes se gozaron a su artista favorita.

VÍCTOR GARCÍA

Víctor García Sued otra vez presidente de Las Águilas Cibaeñas, por cuarta ocasión. Me alegra mucho, Vitico es un gran caballero, buena gente, conciliador, humilde y agradable, lo conozco hace mucho tiempo, desde antes de ser un excelente senador, miembro de una honorable familia.

Ser presidente del equipo de Las Águilas no es tan fácil, porque los fanáticos de ese conjunto, cuando éste pierde, toda la culpa es del manager o del presidente. No saben perder y no lo digo porque no soy aficionada al béisbol, sino que así ha sido demostrado en el tiempo, pero sí me alegro que Sued siga en este puesto.

ASOCIACIÓN CIBAO

“Más allá del norte” es la obra que puso a circular la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, con su historia de más de seis décadas, visión y legado de esta entidad bancaria, fue escrito por el historiador Edwin Espinal, quien recopiló lo más de 62 años de evolución de la asociación.

Habló en el acto de puesta en circulación, el presidente de la junta de directores, Rafael Genao, una persona muy apreciada en la ciudad y que todos conocemos, ya que es muy sociable y por lo general coincidimos en los distintos lugares sociales, en fin, él es muy agradable.

El acto se realizó en la impresionante torre corporativa de esta institución, asistiendo José Luis Ventura, presidente ejecutivo y demás directivos, clientes, la prensa y colaboradores. Interesante encuentro, el libro está disponible de forma virtual en la plataforma de esta entidad bancaria.

LUGAR DE MODA

Hay lugares que se mantienen por muchos años y uno de ellos es Francifol Bar, ubicado la calle Del Sol, frente al Centro de La Cultura, en una casa antigua.

Las noches en este establecimiento son más divertidas, ahí asisten personas de distintas clases sociales y generaciones, forma parte del ambiente del centro histórico de Santiago.