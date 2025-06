Diego Luna: Cómo es que una persona como Donald Trump pudo adquirir este nivel de poder

El actor mexicano Diego Luna asumió por una vez el rol de conductor en el programa 'Jimmy Kimmel Live' para criticar duramente las políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump, que tachó de "autoritarias".

"Nunca he podido entender cómo es que una persona como Donald Trump pudo adquirir este nivel de poder. Siempre me ha costado trabajo entender cómo su discurso de odio pudo encontrar tanta fuerza en un lugar que siempre ha sido tan acogedor", mencionó en el monólogo del programa nocturno del lunes.

Luna comenzó su intervención con humor, pero también con un mensaje "importante" sobre la reciente ola de redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que ya cumplen tres semanas y han mantenido a la comunidad hispana de California sumida en el miedo y la desconfianza.

"No es poca cosa que un mexicano sea presentador de un programa tan importante", dijo el protagonista de 'Andor'. "El inglés no es mi primera lengua, así que espero que me ayuden en caso de que... me deporten", ahondó.

Por poco más de doce minutos, Luna repasó su vínculo con Los Ángeles, una ciudad que le abrió las puertas tras el éxito de 'Y tu mamá también', de Alfonso Cuarón; donde nació su hijo, y cuya grandeza destacó por su apertura a la diversidad cultural.

Los inmigrantes "son los que construyen este país, lo alimentan, nutren y enseñan a sus niños, cuidan de los ancianos, trabajan en la construcción, hospitalidad, llevan cocinas, son técnicos comerciantes, atletas, conductores, agricultores y pagan muchos impuestos, con o sin papeles", dijo el actor destacando que en 2022, inmigrantes indocumentados contribuyeron con alrededor de 100.000 millones de dólares al país.

Luna invitó a los espectadores a apoyar a las organizaciones que ayudan a inmigrantes y a involucrarse políticamente contactando a sus congresistas para que estos escuchen a los votantes y actúen en consecuencia.

"Los políticos han estado dosificando este problema porque es más fácil que reconocerlo. Este país se beneficia de los inmigrantes pero se niega a reconocerles su importancia, eso es muy injusto", destacó.

"La única solución está clara ahora y lo ha estado por décadas: denles un camino hacia la legalidad", sentenció.

De acuerdo con datos del gobierno obtenidos por CBS News, ICE tiene detenidos a alrededor de 59.000 personas en instalaciones de todo el país, de los cuales casi la mitad (el 47 %) carecen de antecedentes penales y menos del 30 % han sido condenadas por delitos.