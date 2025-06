"Gracias por confiar en mí", el mensaje de Alejandro Sanz tras acusaciones de una fanática

“Gracias por confiar en mí”, así agradeció Alejandro Sanz a sus el apoyo de sus fanáticos tras la polémica que se formó por las declaraciones de Ivet Playà, quien lo acusó de haberla “usado”.

El artista publicó el siguiente mensaje en la red social X: “Buenas noches, familia. ¿Podemos seguir a lo nuestro? Os queiro. Garcias por confiar en mí”.

El medio “Articulo 14” publicó una investigación en el que expone que la fanática trató de extorsionar al artista español.

El equipo legal de Sanz dijo al medio que Playà se puso en contacto con la oficina de artista para advertirles de que disponía de fotografías y audios de contenido sexual intercambiados con él a principios de 2024, cuando ella tenía 25 años.

“Y aseguró que estaba dispuesta a difundirlos si el artista no entraba a negociar una solución”, afirmó la oficina de Alejandro.

Los representantes del intéprete de “Corazón partío” dijo que a principios de mayo, el abogado de la mujer se puso en contacto con el equipo de Sanz para trasladarles una propuesta de inversión.

“Su clienta, Ivet Playà, solicitaba que el cantante realizara una inversión millonaria en tres proyectos vinculados a las empresas Jardineras Bayer e IPM Comunicación, así como la adquisición de una vivienda en Collbató. La propuesta contemplaba tres aportaciones anuales de 300.000, 300.000 y 350.000 euros, ofreciendo al artista una participación de tan sólo un 5% en dichos negocios”, publicó el medio.

Se recuerda que Ivet aseguró haber mantenido una relación íntima con el artista, a quien admiraba desde que era adolescente.

En su testimonio, Playà, de 26 años, confesó haber sido admiradora de Sanz desde su adolescencia y se ilusionó cuando el cantante la comenzó a seguir en Instagram en 2015, aunque fue tiempo después que se conocieron personalmente, cuando ella tenía 18 años y él 49.

"Me siguió en redes sociales y yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso y querido por todo el mundo, me mandaba mensajes privados y me comentaba mis fotos", contó.

"Con 22 años dejé mi hogar en Barcelona para mudarme a Madrid sola porque Alejandro Sanz me contrató para trabajar para él. En esa época no sé realmente el motivo, pero nos espiaban las conversaciones que manteníamos por privado. La verdad es que, yo al menos, no tengo nada ni tenía nada que esconder", apuntó.

El cantautor español afirmó que la reacción de Playà surgió después de que él rechazara su propuesta de invertir en "negocios familiares".

"Yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora", admitió Sanz al inicio de una historia en su cuenta de Instagram.

El intérprete de "Amiga mía" explicó que fue en mayo cuando la joven le planteó la propuesta económica que decidió rechazar por sugerencia de sus asesores.

"Siento que tu reacción sea esta pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad", concluyó.