El cantante R. Kelly denuncia malos tratos tras su hospitalización y un complot de asesinato en prisión

R. Kelly se desplomó en prisión y fue hospitalizado, según informaron sus abogados en documentos judiciales esta semana, añadiendo detalles a las extraordinarias acusaciones del cantante sobre un complot de asesinato por parte de funcionarios penitenciarios, que, según él, exigen su libertad provisional en arresto domiciliario. Los abogados del gobierno han desestimado las acusaciones, calificándolas de "conspiración fantasiosa".

Kelly, de 58 años, está cumpliendo condena en una instalación federal de Butner, Carolina del Norte, relacionada con condenas separadas por delitos sexuales contra menores y crimen organizado .

En una serie de demandas presentadas la semana pasada, los abogados de Kelly alegan que funcionarios de la prisión buscaron a líderes de una pandilla supremacista blanca para asesinarlo e impedir la divulgación de información perjudicial sobre ellos. Tras la demanda, Kelly fue trasladado a aislamiento, según sus abogados. También alegan que recibió una sobredosis de medicamentos a propósito y que requirió hospitalización y cirugía por coágulos sanguíneos, pero fue repatriado a aislamiento.

“Estas personas le dieron una sobredosis. Le dejaron coágulos de sangre en los pulmones y lo sacaron de un hospital que pretendía operarlo para extirparlos”, escribió el abogado de Kelly, Beau B. Brindley, en un documento presentado el martes. “Y lo hicieron a los pocos días de que revelara un plan para matarlo, ideado por funcionarios de la Oficina de Prisiones”.

Los abogados citan una declaración de un líder de la Hermandad Aria como parte de sus pruebas.

Los abogados del gobierno rechazaron las acusaciones, calificándolas de "repugnantes", y cuestionaron la jurisdicción de un juez de Chicago para modificar la sentencia de Kelly por condenas separadas en Illinois y Nueva York. Kelly tiene una audiencia el viernes en el tribunal federal de Chicago.

“Kelly nunca ha asumido la responsabilidad por sus años de abuso sexual infantil, y probablemente nunca lo hará”, escribieron los abogados del gobierno. “Sin inmutarse, Kelly ahora solicita a este Tribunal su liberación indefinida bajo el pretexto de una conspiración fantasiosa”.

La Oficina de Prisiones se negó a hacer comentarios el martes, diciendo que no analiza las condiciones de confinamiento ni comenta asuntos legales pendientes.

El cantante de R&B ganador del Grammy, cuyo verdadero nombre era Robert Sylvester Kelly, fue declarado culpable en Chicago en 2022 de tres cargos por producir imágenes de abuso sexual infantil y tres cargos por incitación sexual a menores. En 2021, fue declarado culpable de extorsión y tráfico sexual en Nueva York. Sus intentos de apelación han sido infructuosos , incluso ante la Corte Suprema de Estados Unidos . Kelly también ha solicitado la ayuda del presidente Donald Trump.

Está cumpliendo simultáneamente la mayor parte de su condena de 20 años en Chicago y de 30 años en Nueva York .

Kelly es conocido por trabajos que incluyen el éxito de 1996 “I Believe I Can Fly” y el clásico de culto “Trapped in the Closet”, una historia de varias partes sobre traición e intriga sexual.

Kelly vendió millones de álbumes y siguió siendo solicitado incluso después de que las acusaciones sobre su abuso de niñas comenzaran a circular públicamente en la década de 1990. Un juicio de 2008 en Chicago por cargos de imágenes de abuso sexual infantil terminó en absolución.

La indignación generalizada por la mala conducta sexual de Kelly no surgió hasta el momento de la protesta #MeToo, y alcanzó su punto álgido tras el estreno del documental “Surviving R. Kelly”.