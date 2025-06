Actriz Bárbara de Regil dice J Balvin le "coqueteó" por Instagram y ella lo rechazó

Bárbara de Regil, protagonista “Rosario Tijeras”, reveló en el reality “Secretos de parejas” que J Balvin, le envió mensajes de “coqueteo” por Instagram y ella lo rechazó.

La actriz relató que en una ocasión le tocó entregar un premio al colombiano y dos años después de ese momento ella compartió el video en su cuenta de Instagram para recordar la experiencia.

Dijo que puso en su Instagram “Cuando le entregué el premio a @jbalvin" y el reguetonero le respondió “Vuélvemelo a entregar’, y yo dije '¿Vuélvemelo a entregar?, ¿los premios o qué?“, recordó.

Luego Balvin se percató de que estaba casada y le escribió: “Después de 17 minutos me puso: ‘Ah, no, olvídalo, eres casada’. Yo le contesté 'Aunque no estuviera, no eres mi tipo”, agregó.

Barbára siguió contando que el intérprete de “Mi gente” le respondió: "¿Qué te pasa Bárbara? No te estoy nada malo".

Sobre ese comentario del artista, dijo: “A mí lo que me provoca cuando estoy frente a él no es entregarle un premio, es entregarle mi reloj, mi cartera y mis cosas”, refiriéndose a que le parece un “delincuente”.