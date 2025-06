Actriz Adriana Fonseca recibe criticas por internar a su padre en un asilo

La actriz mexicana Adriana Fonseca, conocida por sus papeles en telenovelas como “Corazón Valiente”, “Contra viento y marea”, entre otras, confesó que ha recibido muchos ataques en redes sociales por haber internado a su padre en un asilo.

“Han sido momentos difíciles, y no sólo enfrentar la decadencia de mi papá y su demencia de Alzheimer que él sufre, sino también mucho ataque en redes, de por qué no lo cuido yo, por qué no me hice cargo...”, dijo la actriz para “Talentos latinos mexicanos”.

El padre de la artista sufre de Alzheimer.

La oriunda de Veracruz expresó que aunque a veces trata de que no le afecte, es inevitable por los comentarios que le dejan.

Fonseca explicó que no fue fácil tomar la decisión de internar a su padre en ese lugar y ha tenido que acudir al psicólogo.

“No es una decisión fácil. Me tocó decírsela y a mí me rompió el corazón decírselo a él. Lo he tenido que trabajar mucho en terapia, trabajar la culpa. La culpa no es buena. He tenido que entender que no es mi culpa”, dijo.

La actriz de "Gotita de amor" dijo que siente culpa de no poder estar con su padre. Ella vive en Estados Unidos por trabajo y su progenitor está en un asilo en su natal Veracruz.

Según dijo, es un sitio religioso en el que su padre se siente a gusto y lo atienden las 24 horas del día.

“Mi padre se hizo responsable de su madre, mi abuelita, y él quedó muy mal, aparte mi abuela no la pasó bien. Con base en esa experiencia y tomando en cuenta que yo no vivo en México, voy y vengo mucho, Yo no tengo las condiciones especiales para atenderlo. Decidí meterlo a un lugar especializado. Ahora está bien, pero no deja de ser triste verlo así, verlo decaído. Pero está estable. Está bien. Lo cuidan. Él necesita cuidado 24 horas. Es como si fuera un bebé grandote y pesado”, dijo.