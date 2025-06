Zulinka no participará en homenaje a Rubby Pérez y Peña Suazo pide “no dejen fuera a esa niña“

Este 11 de julio se realizará el concierto “Rubby Pérez Infinito”, un homenaje al fallecido artista que no contará con la participación de su hija, Zulinka Pérez, quien fue corista de su banda.

Por su parte, José Peña Suazo, quien participará en el concierto, pidió que incluyan a la hija de “la voz más alta del merengue”.

“Si hubiese sido yo que no estoy en este plano físico, a mí como padre me hubiese gustado que mi hija me cantara”, expresó el merenguero durante rueda de prensa del evento.

Agregó: “Hagan lo que tengan que hacer, pero por favor no dejen esa niña (Zulinka) fuera, que para un padre lo más grandioso que hay son sus hijos”.

El artista se disculpó por si ofendía al alguien con sus palabras, “pero si tienen que buscar un avión prestado, háganlo, que le habla el papá, no le está hablando el músico”, enfatizó.

A esta petición respondió Lidia Pérez, hermana de Rubby Pérez: “A usted como padre le gustaría escuchar a su hija, pero también la hija debe tener la disposición y las condiciones”.

La diputada por la provincia Puerto Plata recordó que Zulinka está trabajando en su proyecto musical personal y tienen agenda y contratos con los cuales debe cumplir.

“Nosotros no podemos como evento cortarle las alas”, expresó la congresista y aclaró que en el spot publicitario del concierto la hija mayor del artista, aparece en la cartelera.

Sin embargo, luego de ver la agenda que tiene que cumplir “entendió algo que es bueno y válido, y es una forma de ella hacerle homenaje a su papá, ella interpreta que lo es de forma correcta allá en Venezuela agotando su agenda y nosotros entendemos que es válido”.

Zulinka se encuentra en Venezuela junto a su esposa Miguel y su banda agitando una serie de presentaciones.

“Como padre él (Rubby Pérez) va a escuchar a su hija Ana Beatriz que va a cantar”, destacó la diputada.

Sobre el evento

27 artistas participarán en “Rubby Pérez Infinito”, el homenaje a "la voz más alta del merengue” que se realizará el 11 de julio en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

El evento que honrará de manera póstuma los 50 años de carrera del fallecido artista, no contará con la participación de su hija, Zulinka Pérez.

La cartelera de artistas que rendirá tributo al intérprete de “Volveré” incluye a Milly Quezada, Olga Tañón (Puerto Rico), Ramón Orlando, Sergio Vargas, Miriam Cruz, Maridalia Hernández, Alex Bueno, Bonny Cepeda, Amaury Gutiérrez (Cuba) y Frank Ceara, La lista la completan Los Hermanos Rosario, Eddy Herrera, Toño Rosario, Carlos Alfredo Fatule, Jandy Ventura, Joseph Fonseca (Puerto Rico), Martha Heredia, Michel "El Buenón”, Pavel Núñez y José Peña Suazo.

También tendrán participaciones especiales, el trompetista dominicano radicado en Estados Unidos Rodhen Santos, Joselito Trinidad, Jorge Gómez (Honduras), Laura Taveras Pérez.

La producción artística va de la mano de por Aidita SeIman, dirección musical del maestro Manuel Tejada y la producción televisiva de Alberto Zayas.