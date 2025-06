Cheddy García: “Lo más hiriente es que le pregunten a mi hija si le ha afectado que yo sea su madre”

Con una prolífica trayectoria como humorista, que inició cuando se animó a participar en concursos de televisión mientras estudiaba pedagogía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Cheddy García es considerada una de las figuras más destacadas del cine dominicano, llegando a cobrar hasta 3 millones de pesos por una película y conquistando el género drama con su protagónico en “La lucha de Ana”.

A pesar de las luces y aplausos que han adornado sus más de dos décadas de carrera, logrando dar su saltó a la popularidad en Telemicro, donde fue impulsada por Juan Ramón Gómez Díaz, García también ha tenido que batallar contra una “campaña” negativa que se creó hace más de cinco años en su contra.

Según contó durante una entrevista en el podcast El Cuartico, de LISTÍN DIARIO, un grupo de personas tergiversaron sus declaraciones sobre la música explícita para hacerle daño, divulgando información falsa sobre lo que realmente expuso e intentando sabotear la carrera artística de su hija, Chelsy Bautista.

“Yo tengo que sanar interiormente, porque quizás a unas personas han maltratado más que a otras en las redes, a mí me han maltratado mucho, mucho, han sido despiadados”, afirmó García.

“Los más hiriente que tengo que sanar y tengo que perdonar fue ver a muchos comunicadores entrevistar a mi hija preguntándole si le había afectado que yo fuera su madre, eso duele. Mi hija habla cuatro idiomas, mi hija está formada, yo soy una mujer de admiración, de respeto, yo soy marca país”, añadió.

En ese tenor, García destacó la forma en la que su hija la defiende y resalta sus valores en cada una de esas entrevistas malintencionadas, que se han vuelto repetitivas a raíz de una mentira.

“Y eso surgió por una campaña donde una persona dijo eso, que mi hija no lo iba a lograr por mi culpa, oye por qué razón, una cosa que tú me buscas cualquier video yo diciendo eso, que yo odio a los urbanos, entonces mi hija no lo va a lograr fue una forma de decir: tú no lo vas a lograr y tú odia a los urbanos. No hay un video donde yo diga que odio a los urbanos”, explicó.

Sin embargo, confesó que tiene una buena relación de amistad los exponentes urbanos, quienes están conscientes de la realidad y han ayudado a su hija con colaboraciones musicales, entre ellos Químico Ultra Mega y Nino Freestyle.

García también ha causado polémica por sus posiciones sociales y políticas, una de ellas cuando en el 2018 alertó a las autoridades sobre varios centros de diversión usados para la prostitución infantil en Sosúa mientras grababa una película en esa localidad.

“Ya hemos cerrado 14 centros, agentes encubiertos han trabajado, hemos allanado muchos lugares, decenas de personas presas”, indicó García en ese entonces.

Cheddy García durante su visita a Listín Diario junto a las periodistas Floranyi Jáquez, Audry Trinidad y Yerlendy Abad.JORGE_MARTINEZ/LISTIN DIARIO

RELACIÓN CON ROBERTO ÁNGEL SALCEDO

Cheddy García reveló que está distanciada de Roberto Ángel Salcedo tras salir del programa “Más Roberto” en el año 2017.

La relación entre ambos quedó en buenos términos cuando García decidió renunciar del espacio televisivo, incluso, Salcedo le prometió que trabajarían otros proyectos en el cine, pero esto no se cumplió.

“No estamos bien porque Robertico político al fin me vendió sueño y a mí no me gusta que me hablen mentiras”, expresó García en “El Cuartico”.

El actual ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo es director de Miranda Films y Anillo Films, empresa productora con la cual Cheddy García filmó las películas “Vamos de robo” (2014), “Mi suegra y yo” (2016) y “Pa qué me casé” (2016).

“Si yo no peleo contigo y me voy de tu empresa y me voy bien y soy una empleada que dio la milla extra… y después hizo 18 películas y más nunca”, dijo.

“Tú sabes que el programa se fue en picada y no lo digo yo, lo dice el pueblo, entonces fue un hoyo fuerte que provocó mi salida. No fue mi intención porque nadie es indispensable, el programa sigue, lo están haciendo muy bien, pero hay que reconocer que el raiting más nunca ha vuelto a ser el mismo”, mencionó.