“Please Please Please”... Sabrina Carpenter en sensualísimas fotos que le generan ataques

La revista Rolling Stone la exhibe de manera sensualísima en su portada de julio/agosto. Y Sabrina Carpenter está dispuesta a defender esas fotografías que tienen a muchos asombrados y otros que dispararon a matar por lo que consideran un atrevimiento.

"Please please please"... la artista estadounidense de 26 años no le paró a eso de mostrarse prácticamente desnuda, apenas usando unas medias translúcidas y sin zapatos.

Sabrina luce cubierta solo por una larga melena dorada y unas medias blancas de encaje, arrodillada, con sus brazos sobre sus senos.

Ante las críticas de la farándula de que su música y su imagen están sobresexualizadas, la cantante sostiene que hay mucho más en su arte que los críticos tienden a ignorar.

“Siempre me hace mucha gracia que la gente se queje. Dicen: 'Todo lo que ella hace es cantar sobre esto'. Pero esas son las canciones que el público ha hecho populares. Está claro que les encanta el sexo. Están obsesionados con él”, manifestó a Rolling Stone.

La portada de la revista tiene como título “Sabrina, Superstar” y coincide con el lanzamiento de su séptimo álbum ‘Man’s Best friend’, un lanzamiento considerado apresurado pero que la cantante defiende con firmeza.

"¿Por qué esperaría tres años solo por esperar tres años?", se pregunta.

Carpenter anunció que su séptimo álbum de estudio, ‘Man’s Best Friend’, saldrá a la venta el próximo 29 de agosto.

La canción ‘Manchild’, que lanzó la semana pasada y que ya reúne 23 millones de reproducciones en Spotify, es el primer sencillo de este álbum, en cuya portada aparece ella sentada de rodillas mientras alguien agarra parte de su cabello.

Video Sabrina Carpenter - Manchild (Official Video)



Aunque Carpenter se dedica a la música desde 2014, su proyecto más reconocido es su último álbum, ‘Short n’ Sweet’, por el que obtuvo el año pasado seis nominaciones a los premios Grammy y se llevó dosgalardones.

Además, el sencillo de este disco, ‘Espresso’, se convirtió en un éxito mundial y actualmente cuenta con más de 2,200 millones de reproducciones en Spotify.