Natti Natasha confirma segundo embarazo junto a Raphy Pina

Natti Natasha confirmó su segundo embarazo a través de un video publicado en su canal de YouTube.

La artista dominicana explicó que tuvo que posponer su gira de conciertos para el 2026 tras descubrir que se encontraba en estado de gestación.

"Ustedes me entenderán, hay cosas que pueden esperar pero esto no. Esta bendición no se puede esconder ni se puede pausar", dijo la cantante.

"Así que confirmado, tour 2026, pero con familia agrandada", reveló mientras mostraba una ecografía y una prueba de embarazo de farmacia en una pizarra.