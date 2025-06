Actor Luis Ernesto Franco confiesa fue víctima de abuso a los siete años

El mexicano Luis Ernesto Franco “El Güero”, actor de “Falsa identidad”, “Madre de alquiler” entre otras, confesó varios episodios difíciles de su vida.

Aunque el actor conocido por su trabajo en cine y telenovelas, no es asiduo a hablar sobre su vida personal, utilizó sus redes sociales para compartir que fue víctima de abuso a los siete años, intentó quitarse la vida y cayó en las adicciones.

"A los 4 años ante un juez me hicieron tomar la decisión más dolorosa: '¿te quedas con papá o mamá? Ellos se van a divorciar'. No volví a ver a mi madre biológica hasta los 11 años. A los 7 años fui abusado. Viví con el secreto toda mi niñez", se puede leer en la primera hoja que mostró el actor.

Tras el divorcio de sus padres tuvo que elegir con quién vivir: "A los 11 me fui a vivir con mi mamá, pero al año me corrió de su casa. De los 12 a los 17 años estuve de casa, en casa, buscando un hogar. Toda mi adolescencia soñaba con dos cosas: tener un hogar y ser actor. Logré trabajar como actor y tener éxito, pero también llegaron las drogas, las depresiones y la pérdida de rumbo".

En cada hoja revelaba duros episodios: "Me rehabilité. Construí un hogar que duró menos de 2 años. En mis 30's toqué fondo e intenté quitarme la vida. Fue entonces cuando tuve esa conversación que lo cambió todo. Dios o me demuestras para qué estoy vivo o llevarme de aquí. Yo no pedí nacer".

El Güero Franco expresó que encontró en la fe y en el proceso de sanación la fuerza para seguir adelante. “Entendí que no soy víctima de mi historia. Soy autor de lo que elijo escribir a partir de ella. Hoy sigo soñando más alto que nunca, pero sueño diferente. Sueño para dejar el camino mejor de cómo lo encontré, para dar más de lo recibido, para ser un ejemplo para mi hijo”, dijo.