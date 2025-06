William Levy se comió 15 perritos calientes tras pasar hambre en la cárcel

William Levy contó que fue lo primero que hizo tras salir de la cárcel hace poco más de un mes cuando fue arrestado por un incidente en un restaurante en Miami.

El actor calificó el incidente como “una experiencia más” en la que hizo amistades. También dijo que pasó tanta hambre que al salir se comió 15 perritos calientes luego de no haber ingerido alimentos durante su estancia en la prisión.

El protagonista de “Sortilegio” relató lo ocurrido en el programa “El Hormiguero” y aseguró que "no fue nada grave".

"Estábamos tomando algo y a la hora de pagar la cuenta, mi compañero vio que había algo de más en la cuenta y una persona de la barra y él empezaron a discutir [...] Llegó la policía, pero la forma en la que nos dijeron que nos fuéramos estuvo fuera de lugar y me llevaron con ellos", explicó.

Levy recordó el momento durante el desayuno en el que un joven le ofreció quedarse con su sándwich a cambio de dos galletas que tenía escondidas en el bolsillo: "Le regalé el sándwich, yo no tenía hambre".

Lo primero que hizo fue ir al colegio de su hijo para verle jugar un partido decisivo. "Los de seguridad hicieron todo lo posible para que me dejaran ir rápido y llegar. Mi única preocupación era que se pagara la fianza para estar”.

“Llamé a mi madre para que me trajera ropa, me cambié en el coche y me comí 15 perritos calientes del hambre que había pasado", confesó el actor en el programa español.

Se recuerda que en abril, el actor cubano fue arrestado y acusado de intoxicación desordenada, alteración del orden y traspaso ilegal.

Tras el incidente ocurrido, donde la estrella de telenovela estuvo involucrada directamente. Aunque el actor fue arrestado y después fue liberado bajo fianza, aún tendría que ir al programa de control de ira para evitar un proceso penal aún peor.

El miércoles 4 de junio el actor no fue a la audiencia que tenía programada con la jueza Melinda Brown en la Corte Criminal de Florida. La estrella cubana es acusada por intoxicación desordenada y traspaso en el restaurante Baires Grill en Weston.

De acuerdo con Top News, la abogada de William Levy, Regina Tsombanakis, se presentó tarde a la audiencia y pidió más tiempo. Por este motivo, se fijó una audiencia para el 26 de junio a las 9 de la mañana en Miami.

La representante del actor de telenovelas dijo que William Levy se sometería al programa NDP “Non-Diversion Program”. Relacionado al control de ira, alcohol, entre otros padecimientos.