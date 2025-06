El actor colombiano que se enteró que era adoptado a los 25 años y a sus casi 80 aún busca a su madre

Alberto Saavedra, un reconocido actor colombiano famoso por sus participaciones en “Vuelo Secreto”, “Vecinos”, entre otras, reveló cómo se enteró a los 25 años que era adoptado y hoy en día a su 80 años todavía no sabe quién es su madre biológica.

En entrevista con “La Red Caracol”, el intérprete contó que la noticia de su origen le llegó de manera inesperada tras la muerte de un hombre que era muy cercano a él, sin embargo nunca imaginó que compartían lazos de sangre.

La noche en que ese hombre falleció, recibió una llamada de un familiar que le dijo: “Tenemos que compartir la tristeza, porque Augusto era tu papá.”

Según el actor, años después de la muerte de su padre biológico, la mujer que creía que era su madre, le confesó que tampoco era su mamá biológica.

Esa mujer falleció en los años 90 y se llevó con ella la identidad de la madre biológica del actor de “Don Chinche”.

“Me hubiera gustado saber quién era mi mamá, conocerla. Para ella fue muy duro reconocerlo, me lo dijo de un modo confuso y cargado de dolor. Creo que, en sus años finales, esto la mortificó bastante”, expresó Alberto.

Actualmente, Saavedra tiene casi 80 años y todavía no sabe su origen. “No sentí rencor ni molestia alguna, pero sí mucho dolor. Desde niño salí de casa porque no respetaban mis inquietudes artísticas, y ahora me preguntaba quién era realmente, por qué nunca me lo contaron”.

Aseguró que nunca tuvo la idea de vengarse de su familia adoptiva: “Sopeso mucho las cosas, pienso mucho en mi origen a raíz de eso, pero sin ningún rencor ni molestia. Más bien siento curiosidad: ¿quién fue mi padre?, ¿con quién estuvo?, ¿por qué nunca me lo dijeron?, ¿por qué mantuvieron todo en secreto? Siento pesar, cierta incomodidad, pero nunca rabia ni deseo de vengarme por ello”.