Maribel Guardia celebra sus 66 años, con el "corazón roto" y "más llena de fe"

La actriz costarricense Maribel Guardia celebró este 29 de mayo sus 66 años con una publicación en redes sociales, donde recordó a su hijo Julián Figueroa, quien murió en el 2023 a causa de un infarto.

Luciendo un bikini, con música de Juan Luis Guerra y un emotivo mensaje, la artista agradeció a Dios por este nuevo año de vida, a pesar de que aún está de luto y se encuentra distanciada de su nieto tras conflicto legal con su exnuera Imelda Tuñón.

"Feliz cumpleaños a mí, le doy gracias a Dios por su amor infinito, porque por Él mi corazón sigue latiendo (corazón roto). Celebro que he aprendido a mirar al cielo no con amargura, sino con esperanza. Y que sigo aquí, más fuerte, más sensible, más llena de fe", escribió en su Instagram.

"Gracias, Señor, por los años vividos, por los que vendrán, por mi hijo que vive en ti, y por la certeza de que todo tiene un propósito. Hasta el dolor florece en esperanza", añadió.

"Gracias por la familia, por mi amado esposo , los amigos , y ustedes mis seguidores que han estado en las buenas y las malas Los amo y tengo la suerte de tener un ángel en el cielo", concluyó.

La presentadora y cantante publicó las imágenes junto a la canción "Las Avispas", de Juan Luis Guerra.