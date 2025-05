Smokey Robinson contrademanda a cuatro ex empleadas que lo acusan de agresión sexual

Smokey Robinson presentó una demanda por difamación contra cuatro ex empleadas domésticas que lo acusaron de violación, lo que provocó una investigación policial.

Robinson y su esposa Frances Robinson presentaron la contrademanda el miércoles en el Tribunal Superior de Los Ángeles contra las mujeres y sus abogados, cuyas acusaciones, dicen, fueron "inventadas en un plan extorsivo".

La presentación es una respuesta legal y pública rápida y contundente de la luminaria de la música Motown, de 85 años, en respuesta a la demanda de las mujeres del 6 de mayo y a un anuncio del 15 de mayo del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles de que su Oficina de Víctimas Especiales está "investigando activamente las acusaciones criminales" contra Robinson .

Las mujeres piden al menos 50 millones de dólares, alegando que Smokey Robinson las violó y agredió sexualmente repetidamente en su casa cuando trabajaban para él entre 2007 y 2024. Dijeron que Frances Robinson, coacusada, lo habilitó y creó un lugar de trabajo abusivo.

La contrademanda comienza con mensajes de texto amistosos de las mujeres para contradecir sus acusaciones contra Robinson, cuyas canciones, incluidas “Tears of a Clown” y “The Tracks of My Tears”, lo establecieron entre los mayores creadores de éxitos de la década de 1960.

El expediente dice que las mujeres “se quedaron con los Robinson año tras año”, vacacionaron con ellos, celebraron festividades con ellos, intercambiaron regalos con ellos, pidieron entradas para sus conciertos y buscaron y recibieron ayuda de ellos, incluyendo dinero para cirugía dental, apoyo financiero para un familiar discapacitado e “incluso un automóvil”.

El expediente, que incluye fotografías de las vacaciones y reuniones como prueba, dice que a pesar de la generosidad de la pareja, las mujeres "albergaban en secreto un resentimiento hacia los Robinson y buscaban enriquecerse a través de la riqueza de los Robinson".

“Desafortunadamente, la avaricia y codicia de los demandantes no tiene límites”, dice la contrademanda. “Justo cuando los Robinson eran extraordinariamente generosos con los demandantes, estos urdieron un plan extorsivo para arrebatárselo todo a los Robinson”.

John Harris y Herbert Hayden, abogados de las ex empleadas domésticas, declararon en un comunicado que la demanda por difamación "no es más que un intento de silenciar e intimidar a las sobrevivientes de la agresión sexual del Sr. Robinson. Es una maniobra legal infundada y vengativa diseñada para revictimizar, desviar la culpa y disuadir a otros de denunciar".

Los abogados dijeron que tienen la intención de lograr que la demanda de los Robinson sea desestimada invocando las leyes de California que no utilizan los tribunales para silenciar e intimidar a las personas que demandan.

Las cuatro mujeres, cuyos nombres se reservan en la demanda, alegan que Robinson las esperaba hasta que estuvieran a solas con él en su casa de Los Ángeles para luego agredirlas sexualmente y violarlas. Una mujer afirmó haber sido agredida al menos 20 veces mientras trabajaba para Robinson, de 2012 a 2024. Otra afirmó haber trabajado para él de 2014 a 2020 y haber sido agredida al menos 23 veces.

El Departamento del Sheriff no dio detalles sobre su investigación más allá de confirmar su existencia.

Robinson, quien fue una figura central en la maquinaria de Motown Records con su grupo The Miracles y como artista solista, es miembro tanto del Salón de la Fama del Rock & Roll como del Salón de la Fama de los Compositores.