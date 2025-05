Influencer Alana Flores fue víctima de un "deepfake", la difusión de imágenes íntimas creadas con IA

La influencer y boxeadora no profesional Alana Flores se pronunció visiblemente afectada por la difusión de imágenes íntimas manipuladas con su rostro creadas con inteligencia artificial.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la streamer mexicana, pareja del futbolista uruguayo Sebastián Cáceres, confesó que tuvo que asistir a un centro médico tras los problemas de salud que le ha provocado situación.

"Hay una imagen falsa de mí que se ha difundo por las redes sociales y que ha sido alterada, sea por Inteligencia Artificial o sea por una persona. El caso es que es una imagen que no soy yo, es una imagen en la que utilizaron mi cara y está siendo alterada, porque esa imagen no es real, nunca me la tomaron y nunca pasó", afirmó.

"Es algo que ya me había pasado muchas veces antes, pero nunca había llegado a tal gravedad. No tengo fotos ni vídeos haciendo actos sexuales, no tengo fotos desnuda y tampoco tengo ni he tenido Onlyfans o algo por el estilo. Está situación me da mucho coraje e impotencia, y ya no sé qué hacer", añadió.

"Ayer tuve una consulta en el hospital porque esto es algo que me ha llegado a repercutir en la salud hasta de manera física. No tengo que defenderme de mentiras, pero tampoco las voy a dejar pasar", continuó.