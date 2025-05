Sarodj: “Mi país me duele y me va a doler toda la vida”

La cantante haitiana Sarodj se refirió a los ataques que ha recibido en las redes sociales por defensor de su país.

Sarodj dejó claro que “mi país me duele y me va a doler toda la vida, pero a mí me duele que le hagan daño a cualquier persona no solamente a los haitianos”.

La también modelo habló con Listín Diario en el cara a cara con los prensa durante la semana de la celebración de los Premios Heat en Medellín.

Sobre el dembow en creole que lanzó hace unos meses dijo que recibió buena acogida por parte del público y seguirá haciendo música en diferentes idiomas incluso en colaboración con otros artistas haitianos.

“Yo soy haitiana, yo crecí en República Dominicana, amo República Dominicana eso nunca va a cambiar, pero sí es bueno hacer cosas diferentes en la música y yo lo que quiero es mantenerme fiel a mi esencia”, dijo Sarodj.

“Yo soy una mezcla de cultura y mi música va a ser eso”, enfatizó.