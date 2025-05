El beso de Jennifer López con sus bailarines durante los AMAs 2025 desata críticas

La presentación de Jennifer López en los American Music Awards 2025 ha dado de qué hablar.

La cantante de 55 años estaba a cargo de la apertura de los premios la noche del pasado lunes y aprovechó para impactar al público besando a sus bailarines mientras interpretaba la canción “Lose control”.

La presentación de “La diva del Bronx” recordó a los fans lo sucedido en los Video Music Awards de 2003 cuando Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera se besaron.

Sin embargo, la actuación de JLo desató críticas por la replica de presentaciones anteriores.

"Siempre haciendo el ridículo, no puedo", "Ella hizo esto hace como 10 años, ¿los AMAs son reciclados o algo por el estilo?", "¿Los mismos viejos movimientos de baile, tratando de mantenerse relevante besando a un chico y a una chica?", "Nada novedoso...", "Me gusta Jlo pero los besos y agarrar la entrepierna son un no para mí. Arruinó la actuación", dicen algunos comentarios.