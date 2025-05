Zainab Jama, Miss Mundo Somalia 2025, revela que sufrió mutilación genital femenina a los 7 años

La modelo Zainab Jama, Miss Mundo Somalia 2025, reveló entre lágrimas que sufrió mutilación genital femenina (MGF) cuando apenas era una niña de 7 años, lo que la hizo convertirse en una activista contra esta tradición que existe desde hace más de 400 años en su país.

Durante la etapa del "Cara a Cara" del certamen Miss Mundo 2025, que se celebra en India y tendrá su gala final el próximo 31 de mayo, la representante somalí conmovió con su desgarradora historia como sobreviviente de esta práctica, considerada una forma extrema de violencia de género.

"Ocurrió cuando tenía siete años y estaba jugando afuera con mis amigos. Me llevaron, me arrancaron la ropa y me llevaron a una habitación donde tres mujeres me esperaban con hojas de afeitar, tijeras y algunas herramientas viejas. No eran médicos ni tenían formación médica. Era simplemente una tradición transmitida de generación en generación", contó Jama.

Además de que el procedimiento fue realizado por personas sin estudios médicos, durante su discurso, Jama también dijo que no le aplicaron anestesia y estuvo durante días sangrando, mientras veía a otras niñas morir. La presidenta de Miss Mundo, la Sra. Julia Morley, subió al escenario y la abrazó.

Jama creó Female Initiative Foundation para luchar contra la FMG y proteger el futuro de las niñas.