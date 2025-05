Mireddys pide desacato civil y multa diaria de 5,000 dólares contra Daddy Yankee

Mireddys González, exesposa del cantante Daddy Yankee, recurrió al Tribunal de San Juan para que se encuentre en desacato civil al artista y se le imponga una multa diaria de $5,000, si no cumple con una serie de requerimientos relacionados con las corporaciones Los Cangris y El Cartel Records.

La “solicitud urgente” radicada por González Castellanos, mediante sus abogados, daba al artista hasta mañana para cumplir con lo requerido. Sin embargo, el juez Anthony Cuevas Ramos emitió una orden concediendo “diez días finales” para que el artista se exprese, tras acoger una prórroga.

En el documento de seis páginas, en poder de El Nuevo Día y que fue presentado el viernes, González Castellanos acusó al cantante de no cumplir con la sentencia emitida, el 26 de diciembre de 2024, la cual recoge los acuerdos a los que llegaron las partes tras una vista en el tribunal.

Esa sentencia disponía, entre otras cosas, que Ramón Ayala Rodríguez, nombre del artista, regresaba a la presidencia de ambas entidades, que cualquier desembolso mayor de $100,000 debía contar con la autorización de ambas partes y que el cantante se comprometía a rendir informes mensuales.

A esos fines, González Castellanos señaló que el intérprete de éxitos como “Gasolina”, “Con calma” y “Dura” no cumplió con rendir los informes mensuales dispuestos en la sentencia sobre todo asunto financiero de El Cartel Records Inc. y Los Cangris, Inc. para los meses de enero, febrero y marzo de 2025.

Añadió que el cantante presentó el 10 de abril un informe agrupado con información “incompleta, ambigua y/o vaga” de las corporaciones, de la cual no se puede identificar datos financieros de cada una de las entidades de forma individual, por lo que la priva de poder conocer “sobre todo asunto” de las mismas.

“(Se solicita que si) Ramón no acredita haber cumplido con las órdenes que emita este honorable tribunal en función de esta solicitud urgente, sea encontrado en desacato civil y se le imponga una multa de $5,000 por cada día de incumplimiento hasta que acredite el cumplimiento, y que la multa sea consignada diariamente ante este honorable tribunal para beneficio de Mireddys”, dispone el documento.

A modo de recuento, González Castellanos mencionó que el 7 de mayo, por conducto de su representación legal, envió un requerimiento de información a las corporaciones, a través de los abogados del artista. Sin embargo, a la fecha, “Ramón, como presidente de las corporaciones, nada ha respondido”, reveló.

En el documento -radicado por los licenciados Mayra E. López Mulero, Verónica N. Vélez Acevedo, Pilar B. Pérez Rojas, Liza M. Ortiz Camacho, José R. Negrón Fernández, Rafael M. Santiago Rosa y Yancarlos Maysonet Hernández- se estableció que el cantante tampoco ha rendido el informe correspondiente a abril.

Disolvió El Cartel sin “consultarle”

De otro lado, González Castellanos acusó al artista de disolver la corporación El Cartel Records Inc., hecho que ocurrió el 23 de abril de 2025 a las 10:15 a.m., sin que se le consultara, por lo que entiende que dicha acción viola determinaciones judiciales que fueron previamente emitidas en el caso ante el Tribunal de San Juan.

“Ramón procedió a disolver El Cartel sin consultar con Mireddys, sin la autorización de Mireddys y sin que se haya dividido y adjudicado los bienes que componen la sociedad post-ganancial”, dice el documento, donde se establece, además, que el cantante “se ha asignado para sí varios activos que son de El Cartel”, un dato que supuestamente consta del portal del United States Patent and Trademark Office (USPTO).

A tono con esta última denuncia, González Castellanos afirmó que, entre el 18 de marzo y el 10 de abril, el exponente de música urbana solicitó a USPTO que las marcas “Daddy Yankee” y “DY”, que fueron inicialmente inscritas bajo El Cartel Records Inc., pasen a estar registradas bajo su nombre.

“La marca Daddy Yankee y DY tienen individualmente un valor mayor a $100,000.00. Por tanto, al Ramón asignarse para sí la marca Daddy Yankee y DY sin informar ni procurar el consentimiento de Mireddys, violó los acuerdos incorporados en la sentencia emitida por este honorable tribunal, específicamente el acuerdo que establece que “cualquier tipo de transacción que sea mayor de $100,000 deberá contar con la autorización de ambas partes para poder hacerse ese desembolso”, dice la solicitud urgente.

Los requerimientos solicitados

Asimismo, el documento señala que el cantante “ha incumplido con varios de los acuerdos incorporados en la sentencia emitida por este honorable tribunal, con dictámenes judiciales emitidos en otros casos en los que Ramón es parte, y con lo establecido en el artículo 7.10 de la Ley General de Corporaciones”.

Por ello, solicitó al tribunal que se le ordene al artista, so pena de desacato civil, rendir y notificar el informe mensual para el mes de abril de las corporaciones, proveer la información solicitada en el requerimiento, presentar ante el Departamento de Estado todo documento necesario para dejar sin efecto la disolución de El Cartel, y presentar ante el USPTO todo documento necesario para devolver a El Cartel todos sus activos.

A esos fines, la exesposa de “El Big Boss” y madre de dos de sus hijos pidió también al tribunal que se le advierta al cantante “que el incumplimiento con lo ordenado conllevará que sea declarado en desacato civil y que se le impondrá una multa de $5,000 por cada día de incumplimiento para beneficio de Mireddys hasta que acredite el cumplimiento”.

Daddy Yankee responde a controversia

Por su parte, el equipo legal de Daddy Yankee respondió que, contrario a lo que dispone la “solicitud urgente” de González Castellanos, el requerimiento de información se recibió la noche del pasado 14 de mayo.

En este pleito, el exponente es representado por los licenciados Carlos Díaz Olivo, Heileene Colberg Birriel y Anabelle Torres Colberg.

“Sin entrar a discutir la procedencia o improcedencia del requerimiento efectuado, ni la pertinencia de que tales asuntos se ventilen en este caso –el cual es de naturaleza inactiva y cuenta con sentencia final y firme–, resulta medular aclarar que la referida solicitud de documentos no fue recibida por esta parte sino hasta el 14 de mayo de 2025 en horas de la noche", dijeron los abogados del artista.

Alegaron que, “como cuestión de hecho, fue recibida vía correo certificado (no fue adelantada por correo electrónico ni por entrega personal) una semana posterior a la fecha en que la parte demandada aseguró ante este honorable tribunal haberla enviado”.

“Posteriormente, el 16 de mayo de 2025, tan solo dos días después de que se recibiera efectivamente la solicitud, la parte demandada procedió a presentar otro escrito, solicitando remedios y acciones que no fueron parte de este proceso extraordinario interdictal y que incluso forman parte de otros dos pleitos judiciales ordinarios entre las mismas partes”, sostuvieron.

A tono con lo anterior, el licenciado Jean Paul Vissepó Garriga, representante legal de las corporaciones, alegó que hasta ayer, lunes, “las entidades no han recibido la solicitud de documentos a la cual se hace referencia”.

Por ende, tanto los licenciados de Daddy Yankee como el representante legal de las corporaciones solicitaron un término de 20 días para responder a las alegaciones de la exesposa del artista. Sin embargo, el juez les otorgó solo diez días finales para contestar.