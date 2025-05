Hija de Rubby Pérez, Rubmariel Pérez, comparte mensaje para recordar a sus padres

Rubmariel Pérez, una de las hijas de Rubby Pérez compartió este fin de semana un emotivo mensaje en redes sociales para recordar al merenguero, una de las víctimas mortales de la tragedia de la discoteca Jet Set, y a su madre Inés Lizardo, quien falleció en 2022 tras sufrir cáncer de mama.

Rubmariel habló sobre los viajes que hacía con sus progenitores y cómo recorrían juntos la carretera desde New Jersey hasta Toronto, donde ella reside.

"¿Cómo logro llenar el vacío que dejaron? Mi mente me traiciona haciéndome creer que recibiré esa llamada y se siente horrible caer en la realidad de que eso ya jamás sucederá", inició en la publicación de Instagram.

"Mientras nos volvamos a encontrar me toca recordar esos momentos maravillosos que vivimos juntos, los juegos de adivinanzas mientras recorríamos la carretera desde New Jersey a Toronto, los cuentos, las canciones que ponía Miguel y que cantábamos mientras papi nos decía: '¡Pero bueno! ¿Y cuál es la canción que ustedes no se saben?'", añadió.

"Recordar a mami decir que nos detuviéramos en cada Walmart que veíamos en el camino para comprar las famosas mandarinas que al final del viaje ya no queríamos ni ver", continuó.