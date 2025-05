Julián Gil acusa a Marjorie de Sousa de agredirlo físicamente y "destrozar" el matrimonio de Geraldine Bazán y Gabriel Soto

Como nunca antes, el actor argentino Julián Gil habló de sobre su vida privada en el capítulo más reciente de la serie "Secretos de Pareja" e hizo graves acusaciones contra la actriz Marjorie de Sousa, con quien ha protagonizado una mediática batalla legal por la custodia y manutención del hijo que tienen en común.

Gil afirmó que fue agredido físicamente por la modelo venezolana a inicios de su relación en el 2011 y recordó cuando en una ocasión ella llegó a lanzarle la ropa por una ventana de su residencia en la ciudad de Miami, lo que provocó que ambos se distanciaran, aunque se volvieron a reencontrar como amigos en el año 2014 y ella quedó embarazada después de una noche de copas.

"Peleamos, o sea ella me pegó, se agarraron no, me agarró, me acuerdo que me tiró toda la ropa por una ventana allá en Miami, me agarró a golpes, me rompió toda la camiseta. Eso terminó ahí, después no volvimos a reencontrar en la telenovela de Nicandro Díaz", explicó.

El galán de telenovelas también contó que se negó a vivir bajo el mismo techo con su entonces suegra, quien tenía problemas con el alcohol, para evitar revivir traumas de su infancia. Además señaló que fue su expareja la causante del divorcio de los actores mexicanos Gabriel Soto y Geraldine Bazán en 2018.

Gil dejó atónitos a la audiencia y a sus compañeros del programa, Bárbara de Regil, Poncho de Nigris y Bernardo Flores.