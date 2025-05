Cassie, la ex de "Diddy" Combs, concluye su tenebroso testimonio en juicio contra el rapero

Orgías, drogas y videos que debieron mantenerse confidenciales: la primera semana de procedimientos en el juicio de Sean "Diddy" Combs exploró la tumultuosa relación del rapero con su exnovia, la cantante Cassie, en el centro de las acusaciones de tráfico sexual contra el magnate musical.

Casandra Ventura, de 38 años, acudió por cuarto día consecutivo al Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde comparece Combs, de 55 años, preso desde septiembre, acusado de tráfico sexual y de liderar una red ilegal de prostitución.

Ventura, quien rehizo su vida y está embarazada de su tercer hijo, dijo a los jurados que Combs la violó, la golpeó y la obligó a participar en fiestas sexuales degradantes y llenas de drogas, llamadas "freak-offs", a lo largo de su relación que duró más de una década.

En la recta final de su testimonio, Ventura fue interrogada sobre un acuerdo de 20 millones de dólares que recibió de Combs en un caso civil, antes del inicio de los procedimientos penales.

Dijo que también iba a recibir 10 millones de dólares en otro acuerdo con el Hotel Intercontinental, donde Combs la agredió en un incidente de 2016 captado en cámara y transmitido en audiencia pública.

Ventura, embarazada de ocho meses y medio, se mantuvo en gran parte serena durante toda la semana, pero se derrumbó hacia el final de su testimonio.

"Devolvería ese dinero si nunca hubiera tenido que participar en esos 'freak-offs'", dijo entre lágrimas, y señaló que el trato de Combs la hizo sentir "inútil".

La abogada de Combs, Anna Estevao, trató de dañar la credibilidad de Ventura haciendo hincapié en la duración de la relación y su decisión de permanecer con él a pesar del presunto abuso, y señalando momentos en que había actuado violentamente.

"Te voy a matar", se escucha decir a Ventura en una grabación de audio a un hombre que, según ella, tenía un video de un altercado.

Estevao destacó intercambios de textos cariñosos e insinuó que la adicción a las drogas había jugado un papel clave en la ira de Combs.

Ventura insistió en que a menudo se sentía presionada a tener esos "freak-offs" con Combs, especialmente porque había firmado con su sello.

"Me preocupaba mi seguridad. Me preocupaba mi carrera. Pero también estaba enamorada de él, así que me preocupaba que no quisiera estar conmigo" si no cumplía con sus exigencias, sostuvo.

"Extremadamente difícil"

El abogado de Ventura, Douglas Wigdor, leyó una declaración en nombre de su cliente al final de la audiencia, después de que la mujer abandonara cansadamente la sala del tribunal sujetándose el vientre.

"Esta semana ha sido extremadamente difícil, pero también notablemente empoderadora y sanadora", dijo.

Añadió que esperaba que su testimonio ayudara a otros sobrevivientes de abuso y pidió privacidad mientras se preparaba para dar a luz.

"Me alegro de dejar atrás este capítulo de mi vida", aseguró.

En una declaración separada, también leída por Wigdor, el esposo de Ventura, Alex Fine, elogió la "fuerza y valentía" de su mujer, con la que ya tiene dos hijas, y agregó que sintió "una ira profunda" cuando se sentó en el tribunal "frente a una persona que intentó quebrarla".

Combs, que después de meses en prisión luce visiblemente envejecido, podría pasar el resto de sus días tras las rejas si es hallado culpable.

Faltan muchas semanas

Combs, de 55 años, ganó cientos de millones de dólares en la industria de la música, la moda, los medios de comunicación y el alcohol y a menudo se le atribuye el mérito de jerarquizar el hip-hop.

Pero el productor de rap y superestrella mundial, otrora famoso por sus lujosas fiestas, aparece visiblemente envejecido después de meses en prisión.

El artista declaró inocente de todos los cargos, pero enfrenta cadena perpetua si es declarado culpable.

La defensa sostiene que si bien la relación de Ventura con Combs era complicada e incluía abusos, no equivale a tráfico sexual.

Los fiscales comenzaron además a interrogar también a Dawn Richard, una cantante que alcanzó la fama en el reality show de MTV "Making the Band", producido por Combs.

Richard presentó previamente una demanda civil contra Combs alegando agresión sexual y agresión física. El viernes, dijo al jurado que fue testigo del intento de Combs de golpear a Ventura en la cabeza con una sartén.

Se espera que los procedimientos del juicio continúen en los próximos meses.