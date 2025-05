Halle Bailey obtiene orden de restricción contra DDG por denuncia de violencia doméstica

La actriz Halle Bailey obtuvo una orden de restricción contra su expareja, el youtuber y rapero Darryl Granberry Jr. (DDG), tras presentar una denuncia por violencia doméstica ante el Tribunal de Los Ángeles el pasado 13 de mayo.

De acuerdo con los documentos legales obtenidos este miércoles por Us Weekly, la protagonista de "La Sirenita" alegó que el padre de su hijo "ha sido y continúa siendo abusivo física, verbal, emocional y financieramente hacia mí".

Bailey incluyó en el expediente fotos donde muestra moretones en sus brazos y un diente roto, además de narrar un incidente ocurrido el 18 de enero cuando DDG se negó a informarle sobre la hora en la que le regresaría al bebé que tienen en común después de llevarlo de paseo.

"Me sentía muy nerviosa porque se llevara a Halo y estaba muy nerviosa. No me sentía segura dejando a un bebé con él en ese estado. También quería saber cuándo traería a Halo de vuelta. No me lo dijo", afirmó.

En ese momento, Bailey recuerda que la situación derivó en una pelea.

"Nos peleamos, forcejeamos y forcejeamos. En un momento, Darryl me jaló el pelo. Luego me golpeó la cara contra el volante, lo que me rompió un diente", escribió Bailey en su declaración.