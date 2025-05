Zulinka Pérez recuerda cómo era la rutina con su padre después de cada presentación

La cantante Zulinka Pérez, hija de Rubby Pérez, recordó al artista tras cumplirse un mes de su fallecimiento en la tragedia de la discoteca Jet Set.

Zulinka afirmó que extraña la rutina que llevaba con el merenguero después de cada presentación musical con la orquesta y que esa fatídica madrugada se rompió para siempre.

"Un mes en el que salimos a trabajar como siempre, pero esta vez no regresaste a casa con nosotros, esta vez no hicimos algo de comer al llegar, ni pude decirte: cion pa' que duermas con Dios, te amo", escribió Zulinka en una publicación de Instagram compartida este jueves.

"Si te quedaste dormido, pero ahora para siempre, te fuiste al cielo y subiste de las manos con las notas que dabas", añadió.

"No imaginas cuanto te extraño mi loco, aunque sé que te fuiste bien convencido de lo mucho que te amaba, por que te lo demostré en este trayecto que llamamos vida, te lo demostré y eso me da paz, tanta paz, que puedo dormir tranquila y aunque tu ausencia me duele, no me atormenta", continuó.

Zulinka también mencionó a su madre, Inés Lizardo, quien fue esposa de Rubby Pérez por 50 años y murió en 2022 tras luchar por dos años contra el cáncer.

"Vuela alto, ahora brillas de una manera diferente. Ya duermes al lado de tú vieja. Los veré al otro lado de la luna", concluyó.