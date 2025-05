Jueza da plazo a Mireddys González para que responda a la nueva demanda de Daddy Yankee

Mireddys Gonzaléz Castellanos, exesposa de Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee en el género de la música urbana, tendrá hasta el 30 de mayo para que su presentación legal responda a la nueva demanda en la que el exponente solicita la disolución de varias corporaciones y entidades que mantienen juntos.

Así lo determinó la jueza Iris L. Cancio González, quien preside el reciente caso que se dilucida en el Tribunal de San Juan.

Según consta de cinco mociones a las que El Nuevo Día obtuvo acceso, tras la radicación del recurso, la jueza admitió que los licenciados Jean Paul Vissepo Garriga, Víctor O. Acevedo Hernández y Juan Casillas Ayala representen a Los Cangris, Inc., una de las partes codemandadas en el nuevo pleito en el que Yankee solicita la disolución de las entidades por “diferencias irreconciliables”.

Por otro lado, la togada, a su vez, admitió que los licenciados José Negrón Fernández y Rafael M. Santiago Rosa, del bufete Marichal Hernández Inc., se sumen a la representación legal de González Castellanos luego de que presentaran, el 25 de abril, una moción en la que también solicitaron hasta el 30 de mayo para responder a la demanda del artista que consta de 42 alegaciones.

“Los abogados que suscriben puedan responsablemente representar los intereses de la compareciente y presentar una alegación responsiva, necesitan tiempo suficiente pero razonable para poder investigar las alegaciones”, argumentaron los licenciados.

A ese llamado también se unió el abogado Carlos José Onetti Irizarry, quien solicitó ser admitido en representación de Green Wall Luxury, Crabby Cottage, y C & C Artistic Management Corp., tres de las corporaciones cuya disolución también fueron solicitadas al mencionado tribunal por el artista.

Lo que alega la demanda

En su demanda, Yankee alegó que existen “profundas diferencias personales”, así como ausencia de comunicación e información que imposibilitan continuar cualquier relación.

Los licenciados Carlos Díaz Olivo, Anabelle Torres Colberg y Heileene Colberg, representantes legales del artista, sostuvieron que, cuando este regresó a la presidencia de las corporaciones El Cartel Record Inc y Los Cangris Inc, “identificó deficiencias severas en la gestión administrativa previa, que tornaban inviable cualquier sentido operacional de las empresas”.

Por ello, el artista pidió la disolución de las corporaciones, dado que las otras entidades El Cartel y Kong Hambre fueron disueltas.

Según la demanda, González Castellanos mantiene el control operativo de las entidades Green Wall Luxury, Crabby Cottage y C & C Artistic Management, incluyendo sus activos, ingresos y operaciones, mientras que el artista no tiene visibilidad ni información alguna de las corporaciones.

El recurso, además, reveló que algunas de estas compañías manejan cerca de una decena de propiedades inmuebles, cuyos ingresos se concentran bajo la administración de su exesposa y no han sido informados al cantante.

Según el equipo legal del artista, la acción de Daddy Yankee de disolver todas las corporaciones tiene como objetivo concluir de manera ordenada y legal los asuntos empresariales que se mantuvieron por años, dado que ya no existe la base de confianza ni comunicación necesaria para sostenerlos.