Fernando Soto, mánager de Rubby Pérez, iba rumbo a su casa cuando lo llamaron que se devolviera a Jet Set

Las palabras todavía resuenan en la mente de Fernando Soto, manager de Rubby Pérez, -“Regresa que se cayó el Jet Set y no encontramos a Rubby”-, le informaba a través de una llamada telefónica, Deivis Alberti, road manager del artista, quien intentaba explicarle lo que acababa de suceder. Fernando se dirigía a su casa, cerca del sector Los Ríos.

Devuelta a la discoteca, inquieto y muy preocupado, no se imaginaba la magnitud de la tragedia, en el trayecto llamó al doctor Macaías Pérez, ortopeda y traumatólogo, hermano de Rubby para informarle la situación y fuera haciendo los aprestos de lugar para trasladar al merenguero a un centro de salud.

Pero, tristemente, el desenlace de la terrible tragedia de la madrugada del pasado martes 8 de abril, cuando se desplomó el techo de la discoteca Jet Set, en donde Rubby amenizaba la tradicional fiesta de los lunes, concluyó con 235 muertes, incluyendo la de Rubby Pérez.

Ese lunes, 7 de abril, inició transcurriendo de manera normal, así lo recuerda Fernando. Desde las primeras horas de la mañana comenzó a recibir llamadas de amigos y allegados solicitando facilidades para asistir a la fiesta, como era usual.

En el transcurso de la tarde también recibió una llamada de Rubby para preguntarle si asistirá a la actividad, Fernando le respondió con un sí, pero le explicó que cuando lo dejará trabajando en tarima se retiraría.

Generalmente quien acompañaba y asistía a Rubby a todas las actividades era su road manager. Fernando siempre llegaba temprano se cercioraba de que todo marchara bien y luego que la fiesta iniciaba y tomaba el buen ritmo se marchaba tranquilo a su casa.

Una noche normal

Esa noche fue igual, pero con el ingrediente que un inconveniente con un seguridad de la discoteca le provocó un malestar que decidió marcharse del lugar lo antes previsto.

“Cuando llego, normalmente, llego primero, a verificar que ya los músicos están ahí, todo el personal esté listo y disponible. Veo que las horas avanzan y Rubby no había llegado, pero al llamarlo ya estaba llegando al parqueo, lo recibo. Hablamos lo normal, como estuvo su día , siempre bromeaba con él porque él vestía muy elegante…”, recuerda

La gente al percatarse de la presencia de Rubby en su vehículo comenzó a acercarse y a solicitarle fotografías. Recuerda que Rubby siempre tuvo la mejor disposición para todo el mundo. Nunca le negó un saludo o una fotografía a nadie. Antes de iniciar como cuando se terminaban los shows. Su amigo y manager lo describe como un artista hiper sencillo, que la gente lo encontraba en el supermercado, nunca quiso tener un chofer ni seguridad, excepto la que se usaba para los eventos por cuestiones lógicas. Sin embargo era una estrella en otros países del sur, centro y Latinoamérica y Europa. En cambio en Estados Unidos, en donde tenía un gran mercado, su público se manejaba como si estuviera en el país.

El último contacto que tuvo Fernando con Rubby fueron segundos antes de subir a la tarima, cuando le dio varias palmadas en la espalda y le dijo “¡rompa!” .

Su manager estaba consciente que trabajaba con uno de los artistas más extraordinarios del país

“Rubby era algo impresionante. Yo notaba, a veces, que en los shows, casi la gente no bailaba, y Rubby invitaba a la gente a bailar, y yo le decía usted no entiende que esa gente que viene a verlo se sorprende tanto de su calidad vocal y se olvidan de bailar”, recordó.

No se sintió cómodo

Pero esa noche cuenta Fernando que cuando entró a la discoteca no se sintió cómodo. “Yo entro al lugar, te confieso que no me sentí cómodo. Yo entré y me sentía como cuando no te sientes a gusto. Mucha gente dice que eran las energías negativas, otros dicen era una premonición, no sé, no puedo decirlo, lo que puedo decir es que no me sentí comodo”, confesó.

También Deivis el road manager notó que Rubby estuvo ansioso en la tarima y sudoroso, que el agua que, normalmente, se tomaba en dos horas la había tomado en 40 minutos.

Normalmente Fernado solía colocarse donde está la consola del sonido, junto al sonidista. En la tarima siempre están cerca el road manager y el seguridad del artista.

En la ocasión que Rubby interpreta el merengue “Perro ajeno” se da una dinámica con el público, la banda dejaba de tocar, Rubby no cantaba y dejaba que el público coreaba la parte del tema. Es ese momento que Fernando intenta subir a la tarima para filmar un video y enviárselo al joven que maneja las redes sociales, pero el seguridad de la discoteca le impide que suba, a pesar de Fernando explicarle que él es el manager de Rubby y que necesita filmar el momento, aún así no le permitió pasar y es entonces cuando se marcha molesto y furioso a su vehículo.

Fernando salió a esperar a que terminara el show, pero como le había informado a Rubby que se marcharía cuando todo estuviera en orden, así lo hizo y se marchó a su casa.

La primera llamada

La primera llamada la recibe Fernando del seguridad quien le informa que regrese rápido que a Rubby le cayó algo arriba. “Cuando él me dice eso estoy creyendo que son las luces o algo del escenario que ha caído y a golpeado a Rubby”. Ya la segunda llamada del road manager da cuenta de que algo grave ha pasado. Solo tardó unos siete minutos para regresar del Jardín Botánico al Jet Set.

“Cuando llegué al lugar había varias ambulancias y varias patrullas; y el caos”, recuerda.

Al desmontarse de su vehículo se encuentra con Deivis y el seguridad, el segundo tenía una reida en la cabeza y en la mano. Recuerda ver a Zulinka histérica, y a el esposo de esta sentado con fracturas.

“Y el choque más grande que pude ver era que estaban sacando el cadáver del saxofonista y escuché al director de la banda decir que Chican había muerto, así le decíamos al saxofonista Luis Solís. Es entonces que logró tener acceso y cuando yo vi aquello”, relató Soto al no tener palabras para seguir describiendo con lo que se encontró el desplome de la discoteca.

Esos primeros segundos fueron de negación. “Yo no quería aceptar lo que estaba viviendo. Yo no queria aceptarlo, para mí eso no era real y empezamos a preguntar por Rubby”.

En ese momento se encontraban el sonidista Ángel A. Franco; el director de la orquesta Manuel Tatis y el asistente de sonido Juan Carlos Ubiera quitando escombros intentando rescatar a Rubby. Fernando se percató que sobre sus cabezas pendía una viga colgando de apenas tres varillas, pero ellos se arriesgaron y continuaron quitando escombros labor a la que también de inmediato, se sumó Fernando.

“Dice el sonidista que él estaba escuchando a Rubby pidiendo ayuda, pero yo lo dudo, era que había más personas, el caos , el impacto, el shock, que la gente se pudo confundir. Yo dudo mucho que Rubby haya sobrevivido después de ese impacto”.

¿Cómo fueron esas horas siguientes?, se le preguntó.

Incertidumbre, confusión , dudas, esperanza y fe. Eran un sin número de cosas que no te puedo definir , venía la duda, perdíamos la fe en un momento, luego regresaba la esperanza. Por mi mente pasaban muchas cosas, porque decían que Rubby había saltado hacia adelante cuando vio todo caer, y es que lo más seguro la explosion lo hizo caer”.

Fueron muchos los pensamientos perturbadores y a la vez de esperanza que embargaba la mente de Fernando. “Recuerdo que el asistente del presidente estaba ahí, habló conmigo y me dijo que iban hacer todo lo posible, pero donde cayó Rubby fue muy difícil de localizar, fue de los últimos en localizarlo”.

Y es que desde tempranas horas de la mañana se dieron falsas informaciones sobre el estado de salud del cantante. Primero que estaba canalizado y que había sido trasladado a una clínica, tras desmentir esta información, pasadas las cinco de la tarde se encontró un cadáver que las autoridades aseguraron se trataba del merenguero, pero no fue hasta las 12 de la madrugada del miércoles que dieron con los restos del merenguero.

Cuando te enteras que falleció ¿Cómo fue ese desenlace?

Yo no había vivido algo así en mi vida mi único ser querido, que ha fallecido a sido mi padre, en 2008, él estaba enfermo, lo puedo describir como que está de pie y viene un gigante y te da un golpe fuerte en el pecho y te deja sin aire, con dolor, porque yo no sé por qué el corazón duele, por qué ese sentimiento que se debe manejar en el cerebro es en el corazón que te afecta, y la noticia aunque, en algún momento, podía pensar que llegara, no es lo mismo que lo confirmara”.

¿Cómo han sido estos últimos días y cómo lo ha sobrellevado?

Apoyándome en Dios, en mi familia, tengo una esposa maravillosa , que me ha dado mucho soporte emocional, mis hijos. Tengo un pequeñito de 5 años que es muy travieso y emotivo y recuerdo que un día reciente a la situación, 4 o 5 dias estaba en la terraza, estaba en depresión sentado en un mueble y cuando llega de la escuela y me ve , va corriendo a donde mi, se sube en el mueble me abraza y me dice papi yo te amo .. yo te amo hasta la luna, te quiero hasta el universo , mas para alla me dice, y eso fue un pequeño bálsamo que me alivió mucho.